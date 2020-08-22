Гороскоп Таро на вересень: доля готує нам грандіозні зміни на початку осені

Гороскоп Таро на вересень 2020 (фото: freepik)

Відомий український таролог розповіла, яка карта Таро буде керувати вереснем і впливати на наше життя

Гороскоп Таро на вересень 2020 розповість про карту місяця, яка буде впливати на нас і управляти головними життєвими сферами. Що обіцяють нам Таро в коханні, фінансах, кар'єрних досягненнях - читайте в нашому матеріалі.

Олена Саламандра, відомий український таролог, поділилася в Instagram своїми знаннями про карту, яка буде керувати останнім місяцем осені, і дала нам важливі поради, як правильно скористатися шансами.

Таролог розповіла, що картою місяця є "Імператриця".

Тому вересень порадує новими можливостями, хорошими стосунками з близькими, любовними пригодами. Родина і близькі люди підтримають, дадуть вірну пораду.

"Готуйтеся отримати результати від тих зусиль, які раніше вклали у справи. Те, що робили чесно, самовіддано дасть результат", - написала фахівець.

У перший місяць осені вірогідні прибуток, приємний грошовий бонус, подарунки долі. Не виключено, що заповітне бажання здійсниться.

Любов порадує приємними подіями. Вересень обрадує поліпшеннями саме в подіях особистого життя, за умови Вашої витримки і спокою. Якщо раніше в любові були труднощі, настане період стабільності.

Самотніх людей чекають шанси нових знайомств, при чому одне з цих знайомств виявиться серйозним, перспективним, ризикує перерости в стабільні відносини або навіть створення міцного союзу.

Сімейні відчують стабільність у стосунках. Всі домашні справи увінчаються успіхом. Відмінний час для нових починань. Зростання, процвітання сім'ї.

Робота порадує прибутком, стабільністю, принесе впевненість у завтрашньому дні.

"Чекайте результатів від розпочатих раніше справ, зміцнення своїх позицій. Налагодяться стосунки з колегами, а керівництво поставиться з прихильністю. Можливі бонуси і премії. Вересень буде плідним у багатьох сферах життя", - підсумувала Олена Саламандра.

Раніше відомий астролог Василіса Володіна розповіла, що вересень стане найуспішнішим місяцем для чотирьох знаків Зодіаку.

Також ми писали в гороскопі на вересень по картах Таро, які зміни чекають всі знаки Зодіаку.