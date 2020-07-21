Гороскоп Таро на серпень всім знакам Зодіаку: хто зможе розбагатіти, а кого чекають невдачі

Гороскоп на серпень 2020 по картах Таро розповість, кого зі знаків Зодіаку чекають приємні несподіванки в матеріальній сфері, а кому слід бути обережніше з грошима - не робити спонтанні покупки й не давати в борг.

Відомий український таролог Олена Саламандра розповіла Styler, що карти Таро обіцяють усім дванадцяти представників зодіакального кола в грошах і кар'єрних звершеннях.

Овен

В цьому місяці постарайтеся більше зберігати й менше витрачати. Якщо ж ви плануєте велику покупку, то її краще відкласти на наступний місяць. Варто уникати фінансових авантюр.

У роботі потрібно бути акуратніше з грошима і документами. Також серпень не найкращий час починати нові справи і проєкти. У співробітництвах остерігайтеся обману.

Таролог попереджає, що поруч з вами люди, які переслідують власні цілі.

Телець

В цьому місяці ймовірно як поповнення бюджету, так і приємні покупки. Якщо ви давно хотіли придбати нову побутову техніку або приємний подарунок – настав час це зробити.

У діловій сфері варто проявити себе з кращого боку – якщо будете тісно співпрацювати з іншими колегами, увінчаються успіхом командні завдання. Перед вами відкриються нові ідеї і можливості.

У цілому серпень принесе заряд позитиву, наповнить енергією, гарним настроєм.

Близнюки

Близнюкам варто остерігатися фінансового обману, нерозумних витрат. Є ризик фінансових труднощів через неправильні рішення.

В кар'єрі серпень стане відмінним місяцем для нових можливостей. Увінчаються успіхом оригінальні ідеї, незвичайний підхід до вирішення завдань. На робочому місці проявіть себе як лідер, це принесе успіх.

Не біжіть від неприємностей. Адже труднощі і конфлікти загартують характер, силу волі.

Рак

Раку варто очікувати прибутку, який порадує. А ось в борг краще не давати, можуть виникнути труднощі з поверненням коштів.

Таролог радить проявити себе з найкращої сторони в роботі, справах і особистому житті. Всі сміливі вчинки принесуть успіх і повагу з боку оточуючих.

Серпень буде відмінним місяцем для досягнень. Якщо робити все крок за кроком, заплановано, в строк і не поспішаючи, то вас чекає відмінний результат.

Лев

Серпень порадує як приємними витратами, так і надходженням прибутку. Щось давно хотіли купити – настав час це зробити.

На вас чекає активність та ініціатива в роботі, досягнення власних цілей, рішення хвилюючих раніше питань. Відчуєте себе впевненим фахівцем.

Місяць в цілому порадує новими можливостями. У багатьох ситуаціях проявіть себе як лідер і це оцінять багато.

Діва

Будьте обережні з грошима: протягом місяця вам захочеться витратитися на те, що насправді не потрібно. Уважно стежте, щоб витрати не перевищили надходження коштів.

У роботі вас чекає стабільність, міцність свого положення. Проявіть свій професіоналізм і компетентність.

Серпень зажадає від вас сили волі, холоднокровності, а отримані уроки принесуть мудрість.

Терези

Може виникнути ризик складнощів у фінансових питаннях. Не виключено, що доведеться трохи затягнути паски, поекономити.

Серпень стане відмінним місяцем для розвитку і зростання. Ви отримаєте масу інформації про те, як вирішити важливі завдання. Навчання, набуття знань увінчаються успіхом і в подальшому принесуть прибуток.

Останній місяць літа - час витримки, впевненості у собі. Спокій допоможе вийти переможцем з багатьох ситуацій.

Скорпіон

Відмінний місяць для цікавих покупок або планування відпустки. Чекайте надходження коштів.

У роботі виникнуть поточні конфлікти, які в підсумку виявляться плинними. Прислухайтеся до критики на свою адресу і не приймайте важливих рішень в емоціях.

Таролог впевнена, що виваженість думок і дій допоможуть вирішити питання, що давно непокоять.

Стрілець

Варто остерігатися обману, фінансових авантюр. Поруч з Вами будуть люди, що переслідують свою мету, здатні підвести. Не давайте гроші в борг.

На роботі проявіть себе як упевнений фахівець. Сміливо беріться за нові завдання, це допоможе проявитися з кращого боку як в спілкуванні з колегами, так і з керівництвом.

У цілому протягом місяця явно не буде нудно. Чекайте розмаїття подій в коханні і справах.

Козеріг

Грошова сфера в останній місяць літа порадує вас приємними витратами та подарунками.

В кар'єрі відбудеться маса захоплюючих ситуацій, відкриються нові можливості. Багато залежатиме від вашої активності, ініціативи і лідерських якостей.

Таролог радить: будьте впевнені в собі, енергійні і сміливі. Ідіть до своїх цілей, вже скоро багато з задуманого втілиться в життя.

Водолій

В серпні місяці краще уникати непотрібних покупок, спонтанних витрат.

Що стосується роботи й кар'єри, то у цьому місяці точно не буде нудно. Вас чекає багато подій, нових можливостей. Не пропустіть шанс проявити себе з кращого боку.

Постарайтеся не брати близько до серця важкі ситуації – вони минуть швидко, принесуть важливий життєвий досвід.

Риби

У серпні ви зрозумієте, що вам вдалося зібрати деяку суму коштів, яка стане в нагоді вже найближчим часом.

На роботі великий ризик професійного вигорання. Можливі попутні конфлікти з колегами і керівництвом.

У цілому кінець літа порадує вас і хорошим результатом від раніше вкладених зусиль.

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