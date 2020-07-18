Гороскоп на серпень по картах Таро: які сюрпризи і зміни чекають всі знаки Зодіаку

Гороскоп на серпень 2020 по картах Таро для всіх знаків Зодіаку (фото: pixabay.com)

Відомий український таролог склала таропрогноз на серпень для кожного знака Зодіаку

Гороскоп на серпень 2020 по картах Таро підкаже всім дванадцяти знакам Зодіаку, які сюрпризи, зміни, а також труднощі та негаразди готує їм доля. Таролог дала пораду кожному з представників зодіакального кола в таких важливих сферах життя, як кохання, здоров'я, фінанси та кар'єра.

Таропрогноз на останній місяць літа склала для Styler відомий український таролог Олена Саламандра.

Овен

Остерігайтеся обману – протягом місяця Вас оточать люди, що переслідують власні цілі.

Кохання. Одиноким Овнам в серпні краще направити енергію на роботу. Зустрінуться партнери, зациклені на собі або ті, що шукають легкого спілкування.

У Овнів у парі ризики непорозумінь і конфліктів з близькою людиною. Постарайтеся не давати волю емоціям, а вирішувати проблеми холоднокровно, раціонально.

Робота і кар'єра. Будьте обережні з грошима, документами. Не найкращий час починати нові справи і проєкти. У співробітництвах остерігайтеся обману.

Гроші. Місяць більше підходить для збереження коштів, ніж витрат. Якщо Ви плануєте велику покупку, її краще відкласти на наступний місяць. Уникайте фінансових авантюр.

Здоров'я. Є ризик загострення хронічних захворювань, тому краще відразу зайнятися профілактикою, якщо відчуєте тривожні симптоми.

Телець

Відмінний місяць для нових знайомств і починань. Серпень принесе заряд позитиву, наповнить енергією, гарним настроєм.

Кохання. Самотні Тельці – сміливо відкрийтесь несподіванкам у любовному житті! Вас чекають знайомства, спілкування і шанс романтичного зв'язку.

У Тельців в парі стосунки зміцняться завдяки спільним відвідування громадських місць, поїздкам, свіжим враженням. Часто ви будете розуміти один одного, підтримувати.

Робота і кар'єра. В роботі проявіть себе з кращого боку, якщо будете тісно співпрацювати з іншими колегами, увінчаються успіхом командні завдання. Перед Вами відкриються нові ідеї і можливості.

Гроші. Можливе поповнення бюджету, приємні покупки. Якщо Ви давно хотіли придбати нову побутову техніку або приємний подарунок – настав час це зробити.

Здоров'я. Великих труднощів в цьому місяці не передбачається. Часто будете почувати себе добре, зібрано. Здоров'я зміцнять прогулянки на свіжому повітрі.

Близнюки

Труднощі і конфлікти загартують характер, силу волі. Не уникнути неприємностей.

Кохання. Одиноким Близнюкам місяць надасть можливість краще розібратися в собі. Пауза в нових знайомствах. Енергію направити у сферу роботи.

Близнюки в парі відчують тимчасове охолодження почуттів з близькою людиною. Хороший період зрозуміти коханого на новому рівні і з повагою поставитися до особистих кордонів.

Робота і кар'єра. Відмінний місяць для нових можливостей. Увінчаються успіхом оригінальні ідеї, незвичайний підхід до вирішення завдань. На робочому місці проявіть себе як лідер, це принесе успіх. Відрядження пройдуть успішно.

Гроші. Остерігайтеся фінансового обману, нерозумних витрат. Ризик фінансових труднощів через неправильні рішення.

Здоров'я. Стежте за нервовою системою. Можливі загострення через хвилювання, переживання.

Рак

Проявіть себе з кращого боку в роботі, справах, особистому житті. Всі сміливі вчинки принесуть успіх і повагу з боку оточуючих.

Кохання. Самотні Раки будьте обережні! Можливо, знайомство з людиною, яка захоче обдурити і на повірку виявиться зовсім не такою, якою Ви її бачите.

Раки в парі – оберігайте свої стосунки від втручання третіх осіб та людей, що дають неправильні поради. Через це між Вами і коханою людиною можливі конфлікти.

Робота і кар'єра. Відмінний місяць у роботі. Якщо будете робити все крок за кроком, заплановано, в строк і не поспішаючи, то Вас чекає відмінний результат.

Гроші. Очікуйте прибутку, який порадує Вас. Не давайте гроші в борг – зіткнетеся з труднощами повернення коштів.

Здоров'я. Можливі перепади настрою. З особливою увагою поставтеся до харчування, уникайте ситної, важкої їжі. Є ризик шлунково-кишкових розладів і отруєнь.

Лев

Місяць порадує новими можливостями. У багатьох ситуаціях проявіть себе як лідер і це оцінить багато хто.

Кохання. Самотнім Левам Таро обіцяє нові знайомства. Прояв ініціативи в особистому житті принесе приємні відкриття і новий досвід спілкування.

У Левів в парі стосунки зміцняться. З близькою людиною чекає зближення, нові ідеї, справи.

Робота і кар'єра. Активність та ініціатива в роботі, досягнення власних цілей, рішення хвилюючих раніше питань. Відчуєте себе впевненим фахівцем.

Гроші. Місяць порадує як приємними витратами, так і надходженням прибутку. Щось давно хотіли купити – настав час це зробити.

Здоров'я. Ризик емоційного та професійного вигорання. Приділіть час відпочинку, гарному сну.

Діва

Місяць зажадає від Вас сили волі, холоднокровності. Отримані уроки принесуть мудрість.

Кохання. Самотніх Дів чекають нові знайомства і побачення. Серпень подарує емоції, почуття, увагу з боку протилежної статі.

У Дів в парі стосунки зміцнять приємні романтичні зустрічі, походи в громадські місця, душевні розмови. Близька людина порадує Вас увагою, щирим ставленням.

Робота і кар'єра. В роботі чекає стабільність, міцність свого положення. Проявіть свій професіоналізм і компетентність.

Гроші. Будьте обережні: упродовж місяця Вам захочеться витратити гроші на те, що насправді не потрібно. Уважно ставитеся до витрат, стежте, щоб вони не перевершили надходження коштів.

Здоров'я. Ризик зниження імунітету, легкого нездужання або застуд. Вчасно прийміть заходи з усунення питань зі здоров'ям.

Терези

Місяць витримки, впевненості у собі. Спокій допоможе вийти переможцем з багатьох ситуацій.

Кохання. Одиноких Терезів чекають приємні сюрпризи. Несподіване знайомство стане для Вас перспективним і цікавим.

Терезів у парі порадують стосунки з близькою людиною. Можлива спільна подорож та багато приємних емоцій.

Робота і кар'єра. Відмінний місяць для розвитку і зростання. До Вас надійде маса інформації про те, як вирішити важливі завдання. Навчання, набуття знань увінчаються успіхом і надалі принесуть прибуток.

Гроші. З фінансовими питаннями ризик складнощів. Доведеться трохи затягнути паски, поекономити.

Здоров'я. Остерігайтеся стресів і бережіть нерви. Небезпека загострення хронічних захворювань, головні болі від навантажень.

Скорпіон

Виваженість думок і дій допоможуть вирішити питання, що давно непокоять.

Кохання. Одиноких Скорпіонів чекають нові знайомства, це принесе цікавий досвід. Одне захоплення виявиться перспективним, зможе мати продовження.

Скорпіонам у стосунках треба остерігатися порад з боку знайомих і навіть членів родини. Такі ситуації призведуть до конфліктів з близькою людиною.

Робота і кар'єра. В роботі поточні конфлікти, які в підсумку виявляться плинними. Прислухайтеся до критики на свою адресу, не приймайте важливих рішень в емоціях.

Гроші. Відмінний місяць для цікавих покупок або планування відпустки. Надходження коштів.

Здоров'я. Самопочуття стабільне, тонус, гарний настрій.

Стрілець

Протягом місяця явно не буде нудно. Різноманітність подій в коханні, справах. Нові можливості.

Кохання. Самотні Стрільці приготуйтеся до нових знайомств. Близькі люди захочуть познайомити Вас з цікавою людиною.

Стрільців у стосунках чекає відмінний час для нових планів. Зближення з коханим, теплота, взаєморозуміння.

Робота і кар'єра. В роботі проявіть себе як упевнений фахівець. Сміливо беріться за нові завдання, це допоможе проявити Вас з кращого боку як в спілкуванні з колегами, так і з керівництвом.

Гроші. Остерігайтеся обману, фінансових авантюр. Поруч з Вами опиняться люди, що переслідують свою мету, здатні підвести. Не давайте гроші в борг.

Здоров'я. Уникайте енергетичного вигорання, втоми. У всіх сферах життя у серпні чекає багато подій, тому не забувайте про повноцінний відпочинок.

Козеріг

Будьте впевнені в собі, енергійні і сміливі. Ідіть до своїх цілей, вже скоро багато що задумане втілиться в життя.

Кохання. Для одиноких Козерогів великий ризик втягнутися в любовні трикутники. Не варто давати шанс складним і заплутаним стосункам.

Козероги у стосунках зіткнуться з ревнощами до близької людині. Постарайтеся не давати волю емоціям.

Робота і кар'єра. В роботі відбудеться маса захоплюючих ситуацій, відкриються нові можливості. Багато залежатиме від Вашої активності, ініціативи і лідерських якостей.

Гроші. Грошова сфера порадує приємними витратами та подарунками.

Здоров'я. Гарне самопочуття. Більше часу проводьте на природі.

Водолій

Не беріть близько до серця важкі ситуації – вони пройдуть швидко, принесуть важливий життєвий досвід.

Кохання. Самотні Водолії – приготуйтеся до зустрічі з цікавою людиною, впевненою в собі, а так само симпатіям і флірту на роботі.

На Водоліїв у стосунках ляжуть багато справ сім'ї. Старання та наполегливість оцінить близька людина. В парі зближення, розуміння.

Робота і кар'єра. У цьому місяці точно не буде нудно. В роботі чекає багато подій, нових можливостей. Не пропустіть шанс проявити себе з кращого боку.

Гроші. Уникайте непотрібних покупок, спонтанних витрат.

Здоров'я. Утримайтеся від фізичних навантажень і перевтоми.

Риби

Хороший результат від вкладених зусиль раніше.

Кохання. Самотніх Риб чекають нові несподівані знайомства. Сміливо вступайте в стосунки.

Риб в парі очікує зближення з близькою людиною. Проявіть до коханої людини увагу і теплоту, це повернеться до Вас щирими почуттями та подарунками.

Робота і кар'єра. Уникайте професійного вигорання. Попутні конфлікти з колегами і керівництвом.

Гроші. Вдасться зібрати деяку суму коштів, яка стане в нагоді вже найближчим часом.

Здоров'я. Гарне самопочуття. Увінчаються успіхом спа процедури.

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