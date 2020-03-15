ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гороскоп на сьогодні: Риби будуть вдалі у всьому, а Львів очікують приємні подарунки

STYLERЖиття    15.03.2020 - 05:51
Гороскоп на сьогодні: Риби будуть вдалі у всьому, а Львів очікують приємні подарунки
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Зірки пророкують успішний день для багатьох знаків Зодіаку

Гороскоп на березень свідчить, що в середині місяця для багатьох знаків Зодіаку час буде особливо успішним. Астрологи назвали головних щасливчиків цього дня, а також попередили про можливі проблеми, які можуть несподівано застати зненацька деяких зі знаків. При цьому 15 березня може стати доленосним днем для багатьох.

Астрологи опублікували гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 березня:

Овен. Ваш невичерпний оптимізм і організаторський талант принесуть щедрі плоди. Вам залишається тільки відібрати найбільш потрібні.

Телець. Сьогодні ви знову поринете у звичайний вир морочливих справ, які так добре вмієте насичувати своїми знаннями.

Близнюки. Настають нові горизонти в роботі, творчості та хобі. Важливо бути готовим до цих змін внутрішньо і зовні.

Рак. Приготуйтеся до того, що події навколо вас будуть випереджати один одного. Тому не потрібно бігати з ними наввипередки.

Лев. В цей день Левів будуть обдаровувати подарунками та робити неочікувані сюрпризи. Важливо не тільки бути вдячними, але і вміти подарувати щось натомість.

Діва. День багатий для вас цінними порадами й цікавими пропозиціями. Якщо зумієте відібрати кращі з них - все вийде.

Ваги. Тепер від вас залежить, з чого почати й куди направити свій ентузіазм. Збити з надійного курсу вас можуть лише чужі поради.

Скорпіон. Події нинішнього дня сприятливі для початку позитивних змін, пов'язаних з вирішенням давно назрілих проблем.

Стрілець. Обставини цього дня такі, що вам не складно буде поповнити свій гаманець грошима, а настрій - емоціями.

Козеріг. Ви вдало потрапили в потік подій. Це наповнило вітрила вашої надії та жене човен невідкладних справ до берегів успіху.

Водолій. Зосередьтеся на головному для вас на цей день і не звертайте уваги на суєту і невдоволення оточуючих.

Риби. Сьогодні зірки знову пророкують вам удачу. Але навіть в успіху потрібно бути обачним, оскільки ще існує заздрість.

Нагадаємо, весна принесе цим знакам Зодіаку несподіване багатство.

Гороскоп на сьогодні: Тельці захочуть безумств, а Скорпіони будуть злитися Гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку: відкладіть операції і не стрижіться в середу
Новини України гороскоп
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся