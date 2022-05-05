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Гороскоп на сьогодні: кому зі знаків Зодіаку пощастить, а кого чекають невдачі

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Четвер 05 травня 2022 07:02
Гороскоп на сьогодні: кому зі знаків Зодіаку пощастить, а кого чекають невдачі Фото: Гороскоп 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на сьогодні розповість кожному зі знаків Зодіаку, що їх чекає 5 травня 2022 року. Кому пощастить, а кому не дуже?

Про це пише NDR.

Овен, з 21 березня по 20 квітня

Вирішіть важливі моменти в першій половині дня і дайте собі відпочити від справ у другій половині. Тоді день мине успішно.

Телець, з 21 квітня по 20 травня

Те, що вам було так неймовірно важко ще вчора, ви можете зробити майже випадково сьогодні. Вас чекає непоганий день.

Близнюки, з 21 травня по 20 червня

У вас є підстави знову почати ставитися до справ легко. Ви побачите перші результати своєї роботи.

Рак, з 21 червня по 22 липня

Краще не сердитися на тих, хто відмовляється вам допомогти. Просто обмежте спілкування з цими людьми, і пам'ятайте: Хочеш зробити щось добре, зроби це сам.

Лев, з 23 липня по 23 серпня

Сьогодні не день для надмірних зобов’язань. Ви вже знаєте, що не кожну мрію можна здійснити відразу.

Діва, з 24 серпня по 23 вересня

Це ідеальний день, щоб нарешті привернути увагу інших. Ви будете на висоті, а ваші аргументи - вагомими.

Терези, з 24 вересня по 23 жовтня

Насправді, у вас є багато причин, аби засмучуватися. Але ви розрулите складні ситуації з гумором.

Скорпіон, з 24 жовтня по 22 листопада

Не вагайтеся, коли з'являться нові можливості. Схопіть їх раніше, ніж це зроблять інші.

Стрілець, з 23 листопада по 21 грудня

У вас точно немає причин здаватися. Бережіть сили, поки ситуація не завимагає від вас конкретних дій.

Козеріг, з 22 грудня по 20 січня

Опинившись у глухому куті, варто переглянути свої позиції та підходи. Адже вихід є завжди.

Водолій, з 21 січня по 19 лютого

Своєю самовпевненою манерою ви іноді заважаєте іншим підступитися до вас. Постарайтеся бути трохи простіше.

Риби, з 20 лютого по 20 березня

Астрологи кажуть, що тепер настав час знову віддати все, щоб створити основу для майбутнього успіху.

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