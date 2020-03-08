Гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку: кому пощастить з 9 по 15 березня

Гороскоп на березень 2020 року свідчить, що місяць буде досить складним у всіх відносинах. Астрологи рекомендують бути уважними у фінансових питаннях, не конфліктувати з оточуючими та постаратися всі проблеми вирішувати одразу, а не відкладати на потім.

Також астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 9 по 15 березня.

Овни. У представників цього знака Зодіаку очікується емоційний тиждень і зірки вказують на те, що не варто сильно засмучуватися з приводу турбот і негараздів. Тиждень варто присвятити відпочинку і веселощам. Не варто перевантажувати свідомість негативними думками, а направити свою енергію на позитивне спілкування з близькими. Самотність на цьому тижні протипоказана.

Тілець. Зірки обіцяють творчий і спокійний тиждень. Варто позбутися від образ, а свідомість – від непотрібного. Можливі клопоти та негаразди на роботі, які швидко будуть вирішуватися. Тиждень прекрасно підходить для відпочинку і роботи, любові й насолоди.

Близнюки. Початок тижня буде наповнений переживаннями, однак вроджений позитив допоможе впоратися з цією напругою. Зірки обіцяють успіх в любові, а справи зрушаться з мертвої точки. Всі важкі завдання почнуть вирішуватися, а успіх у бізнесі гарантований. Астрологи радять не відкладати важливе на потім.

Рак. Перша половина тижня у Раків буде не дуже вдалою, можлива лінь, апатія і відсутність радості. Наприкінці тижня можливо прозріння, а зірки знову повернуться в позитивне положення. На вихідних є шанс кардинально змінити своє життя, але астрологи попереджають, що про свої плани краще мовчати.

Лев. Тиждень почнеться з важливих подій і доленосних зустрічей, хоча на перший погляд вони такими не здадуться. Початок тижня може затьмаритися негараздами в бізнесі або на роботі. Доведеться прийняти важливе рішення, від якого залежить майбутнє. Наприкінці тижня варто приділити час собі: купити обновку, змінити зачіску або повеселитися в компанії друзів. Зірки радять не впадати у відчай, щоб не відбувалося.

Діва. Тиждень буде ідеальним для покупок, великих капіталовкладень, інвестицій в освіту, розвиток або в зовнішність. Дівам доведеться на цьому тижні від чогось відмовитися, але в результаті це зробить їх щасливішими. Варто бути терпиміше з близькими людьми, оскільки можуть виникнути конфлікти, які потім буде важко залагодити.

Ваги. Астрологи рекомендують подбати про близьких людей, особливо – про своїх половинок. Їм на цьому тижні знадобитися тепло і підтримка. На цьому тижні можливі проблеми з фінансами – зірки обіцяють зустрічі з маніпуляторами та аферистами. Не варто давати в борг, оформляти кредити або здійснювати дорогі покупки. Вихідні варто присвятити прогулянці на свіжому повітрі.

Скорпіон. Найближчий тиждень буде наповнений спілкуванням, чуттєвістю і любов'ю. Можливо, несподіване знайомство змінить життя Скорпіона до невпізнання. Астрологи радять стримувати ревнощі, особливо на вихідних. Щоб не тримати негатив у собі, та не псувати нерви близьким – варто зайнятися фізичною активністю або роботою по будинку.

Стрілець. Постарайтеся на цьому тижні не залучати чужої уваги та не випробовувати відносини з близькими на міцність. Не варто ризикувати даремно і конфліктувати з чужими людьми. Всі сварки можуть позначитися не тільки на настрої, але і на удачі. Тиждень варто присвятити роботі, яка вимагає великого обсягу сил та енергії, при чому астрологи радять справлятися зі справами самостійно.

Козоріг. Час серйозних змін. Астрологи рекомендують не проявляти зайву вимогливість до близьких людей або конфліктувати, а проявити взаєморозуміння, доброту і чуйність. Тиждень добре підходить для творчої діяльності, відряджень, саморозвитку і зміни навколишнього середовища.

Водолій. Варто обмежити важку або дратівливу роботу, через те, що це потягне за собою негаразди. Тиждень варто присвятити повноцінному відпочинку, відправитися в подорож або відвідати батьків. Астрологи рекомендують в найближчий тиждень починати нові проєкти, шукати нові знайомства і розширювати кругозір.

Риби. Представників цього знака Зодіаку очікує приплив сил і удача. Негаразди майже не торкнутися Риб, хоча можливі невеликі стреси. На цьому тижні доведеться приймати важливі рішення, а справи зрушаться з мертвої точки. Астрологи радять прислухатися до себе і своєї інтуїції, тому, що найближчими днями з'явиться можливість змінити себе, стати краще і мудріше.