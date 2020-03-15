Гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку: кого чекає удача з 16 по 22 березня

Гороскоп на березень 2020 року свідчить про те, що перший місяць весни стане напруженим для більшості представників зодіакального сузір'я. Місяць буде наповнений турботами, неприємностями, але очікується багато доленосних зустрічей і неочікуваних змін.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку наступного тижня, з 16 по 22 березня і порадили в найближчі сім днів не думати про погане, а думки спрямувати на досягнення цілей.

Овен

Представники цього знака будуть успішні в справах на наступному тижні, але для цього їм доведеться докласти максимум зусиль. Можливі складні ситуації, в яких доведеться тримати емоції в вузді, щоб не притягти неприємності. Варто уникати конфліктів і скандалів у людних місцях, а у відносинах з близькою людиною краще зайняти вичікувальну позицію і не звертати уваги на негаразди.

Телець

Тиждень буде сприятливим і зірки обіцяють радісні зустрічі та комфортні розмови. На початку тижня бесіди будуть стосуватися роботи, а в кінці – любові. Астрологи зазначають, що Тельцям на цьому тижні зірки подарують гарний настрій, яким можна поділитися з близькими. На вихідних варто змінити обстановку і відправитися в невелику подорож з близькою людиною. Відмінною розвагою стане усамітнений уїк-енд. Тиждень сприятливий для покупок.

Близнюки

Всі справи в найближчі сім днів будуть йти в гору і всі складності вийде швидко вирішити. Головне – не злякатися труднощів і висловлювати свою думку поза жодними сумнівами. Наприкінці тижня можуть з'явитися нові ідеї, які будуть спрямовані на досягнення успіху. Не варто звертати уваги на сумніви колег і партнерів, і доводити задумане до кінця.

Рак

Тиждень почнеться непросто, можливі нестикування і негаразди. Компенсацією за це стануть спокій і гармонія в особистому житті. Зірки рекомендують в кінці тижня порадувати свою близьку людину сюрпризом. На цьому тижні не варто залишатися на самоті, а вільний час приділити веселощам у компанії друзів. Не варто на цьому тижні дурити близьких, проявляти агресію і ревнощі.

Лев

Представників цього знаку чекає сприятливий тиждень. Можливі великі покупки або рішення давнього спору. Робота займе багато часу і сил, але вона принесе задоволення і бажаний результат. У період з 16 по 22 березня не варто поспішати з прийняттям рішень. Крім того, астрологи попередили, що не все на цьому тижні буде виходити з першого разу.

Діва

Перші два тижні варто приділити улюбленій справі та не засмучуватися від того, що планети знаходяться в деякому дисонансі. Вечора варто проводити з близькими людьми. Наприкінці тижня можуть виникнути випробування, які додадуть сил. Нападки недругів краще відбивати відразу і жорстко. У любові варто проявити дипломатичність і обережність.

Терези

У понеділок можливі неприємні клопоти, але вже з вівторка справи підуть в гору та оптимізм допоможе уникнути розчарувань. Домашні справи варто відкласти до вихідних, оскільки на початку тижня очікується занепад сил. Наприкінці тижня енергія знову повернеться і це дозволить розв'язувати всі питання без особливої напруги. Найсприятливішими днями стануть 21 і 22 березня.

Скорпіон

На цьому тижні варто уважніше поставитися до витрат, через те, що з'явиться непереборне бажання витратити їх на якусь дурницю. Розважити себе на цьому тижні варто спілкуванням і новими знайомствами. Астрологи радять цього тижня не боятися ставити собі складні завдання, оскільки всі планети та зірки будуть налаштовані допомогти їх вирішити.

Стрілець

У найближчі сім днів додасться роботи, але енергетика зірок допоможе впоратися з усіма завданнями. Астрологи радять найближчими днями знайти час для відпочинку, оскільки до кінця тижня можливий занепад сил. Найближчими днями варто відновити старі відносини та є шанс побачити приємну людину на самому початку тижня. Також сприятливі побачення, флірт і знайомства. У сварці варто зробити перший крок до примирення.

Козоріг

На цьому тижні варто приділити увагу спілкуванню з близькими людьми. Не варто ускладнювати собі життя образами, заздрістю і злістю, через те, що це почне руйнувати зсередини. В роботі варто бути обачнішими, особливо 18 і 19 березня. Наймогутніша зброя в найближчі сім днів - це доброта, вона допоможе й у відносинах з близькими людьми, і на роботі.

Водолій

Тиждень не підходить для побудови планів на майбутнє і варто присвятити цей час розв'язанню накопичених проблем. На початку тижня настрій буде мінливим, але не можна допускати, щоб це позначилося на роботі. В роботі варто проявити рішучість, працьовитість і готовність допомогти. Зірки рекомендують не давати в борг і не витрачати багато грошей.

Риби

Найближчими днями Рибами здолає апатія і лінь, але ближче до середини тижня з'явитися бажання працювати та долати труднощі. Можливі великі та важливі покупки. На вихідних варто повноцінно відпочити й відсунути роботу на другий план – це обов'язкова умова залучення удачі. Варто подбати про своє здоров'я і позбавитися від шкідливих звичок. Також не варто забувати про близьких друзів.

Нагадаємо, раніше ми писали, кому зі знаків Зодіаку пощастить у другій половині березня.