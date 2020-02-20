Гороскоп на березень: ці знаки Зодіаку навесні зустрінуть справжнє кохання

Гороскоп на березень 2020 обіцяє деяким знакам Зодіаку серйозний успіх в любовних справах. Відомий астролог Павло Глоба назвав трьох представників зодіакальних сузір'їв, які мають найбільш високі шанси зустріти свою другу половинку вже на початку цієї весни. Хто щасливчики любовного фронту - в матеріалі Styler.

Овни

Одиноких Овнів чекає успіх вже з перших днів березня. Навколо них будуть постійно з'являтися цікаві люди, що зробить перший місяць весни насиченим зустрічами та приємним спілкуванням. Астролог вважає, що з численної кількості співрозмовників Овни зможуть розгледіти споріднену душу.

Одруженим Овнам захочеться освіжити свої стосунки. Хоча вони проявляти ініціативу не будуть, а захочуть активних дій від партнера.

Близнюки

Одиноким Близнюкам зірки обіцяють щасливу зустріч, якщо представники знаку зможуть відмовитися від завищених вимог. Павло Глоба вважає, що Близнюкам може дістатися чудовий супутник. Віртуальні знайомства навряд чи виявляться багатообіцяючими, оскільки реальна зустріч принесе розчарування. Астролог радить більше гуляти, ходити в кіно і бувати в компаніях друзів, щоб бути на видноті.

А ось службовий роман практикувати небажано - все може закінчиться скандалом і звільненням.

Козеріг

Приємні знайомства очікуються в останній декаді березня, але це не привід першу половину місяця проводити в ув'язненні. Астролог допускає, що "ваша людина" в цей час буде придивлятися і вирішуватися на активні дії, тому треба частіше виходити в люди.

Сімейних представників знаку чекає як примирення з партнером, так і остаточний розрив. Все залежить від самих Козерогів і їх планів на майбутнє.