Гороскоп любви на 2024 год. Кто найдет свою судьбу и изменит всю жизнь

Гороскоп таро на 2024 год расскажет, как изменится личная жизнь у всех знаков Зодиака и кто найдет в новом году свою половинку. А также - кто начнет новую жизнь и разорвет отношения с прошлым.

Тарологи дали свой прогноз на 2024 год. Что ждать знакам Зодиака на любовном фронте, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World .

Овен

Ваша карта на год: Паж жезлов

Если в этом году вам не везло в любви, то смело отправляйтесь в 2024 году. Будьте готовы использовать новые способы, чтобы привлечь внимание противоположного пола, и не используйте старые, если они не сработали. Выйдите из своей зоны комфорта и вы обязательно найдете идеального человека для себя.

Телец

Ваша карта в год: 10 кубков

В следующем году вы будете сосредоточены на себе, а не на поиске партнера. Когда вы обретете свое внутреннее счастье и будете пребывать в гармонии с собой, то любовь придет к вам сама. И поверьте, это будет фантастическая любовь.

Близнецы

Ваша карта в год: 4 жезлов

2024 год будет для вас наполнен празднованиями. Устраивайте вечеринки, поздравляйте своих друзей и просто развлекайтесь при любой возможности. Для вас будет лучшим жить за клише, что любовь найдет вас, когда вы перестанете его искать.

Рак

Ваша карта в год: Королева пентаклей

Что касается любви в 2024 году, то вы будете поддерживать отношения. Вы скорее хотели бы принять роль того, о ком заботятся. С кем бы вы ни встречались, вы будете чувствовать себя довольным и любимым в отношениях.

Лев

Ваша карта в год: 3 кубка

В 2024 году ваша любовь тесно связана с дружбой. Возможно, ваш друг познакомит вас с потенциальным партнером или вы влюбитесь в своего друга. Лучшие отношения начинаются на основе дружбы, так что вы на правильном пути.

Дева

Ваша карта в год: 2 кубка

Большинство отношений кажется вам несбалансированным и несовершенным, но в 2024 году вы встретите человека, который чувствует то же, что и вы. Вас ждет взаимная любовь, наполненная гармонией и теплом. Эти отношения будут особенными и редкими, поэтому постарайтесь, чтобы это длилось всю жизнь.

Весы

Ваша карта в год: 6 мечей

В 2024 году вас ждут большие перемены. Неважно, вступаете ли вы в новый год, находясь в отношениях, или одиноким - не ждите, что все останется как есть. Будьте готовы к масштабным изменениям, которые перевернут вашу жизнь.

Скорпион

Ваша карта на год: Король жезлов

Вы своей природной харизмой будете очаровывать всех вокруг. Правильный человек увидит, кто вы есть и сам проявит инициативу к вам. Вам не нужно прилагать усилия, чтобы привлекать внимание. Ваша харизма сделает все за вас.

Стрелец

Ваша карта в год: 3 пентаклей

Вы найдете свою любовь на работе в 2024 году. Влюбиться в коллегу или клиента может быть очень неудобно, но любовь найдет вас, нравится вам это или нет.

Козерог

Ваша карта на год: Туз кубков

Независимо от вашего статуса отношений в конце года, эта карта настаивает, что в 2024 году вы обретете новую любовь. У вас появятся новые отношения, наполненные любовью, страстями и чувствами друг к другу. Если вы уверены, что ваше сердце принадлежит только одному человеку, эта карта может указывать на новую крепкую дружбу.

Водолей

Ваша карта на год: Отшельник

Ваша любовная жизнь в 2024 году будет одинокой. Вам следует побыть некоторое время в одиночестве. Возможно, надо залечить старые раны или узнать себя после окончания длительных отношений. Используйте это время, чтобы сосредоточиться на себе и своем развитии

Рыбы

Ваша карта в год: 10 жезлов

2024 год в плане любви будет для вас достаточно трудным. Вы можете чувствовать себя разочарованным, потому что обнаружили, что слишком многое отдаете себя другим людям. Помните, что в здоровом отношении партнеры отдают и берут, а не только берут.