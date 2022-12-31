Гороскоп любви на 2023 год: кому Кролик принесет романтику и счастье

Овен

У представителей этого знака невероятные инстинкты в отношениях и любви. Такие люди восхищают своей смелостью, хотя она не всегда работает в долгосрочной перспективе. Овны не любят терять чувство новизны и это становится некоторым недостатком из-за постоянной гонки за собственными потребностями и желаниями. В 2023 году им стоит немного сбавить темп и выбрать стабильность в личной жизни.

Телец

Тельцам руководит Венера, планета любви и красоты. Часто такие люди могут скрывать свою неуверенность и стыдиться собственных желаний. 2023 год даст им шанс выбрать любовь, а не страх. Астрологи прогнозируют, что Тельцы смогут выйти из своей зоны скованности, что очень быстро улучшит их личную жизнь.

Близнецы

Все многословность и харизма Близнецов исчезает, когда дело доходит до детализации своих желаний. В 2023 году немного усилится сексуальность, и это вдохновит использовать врожденный интерес к телесным утехам. Чтобы все получали удовольствие, Близнецам нужно стать более откровенными и открытыми со своими партнерами.

Рак

Раки не особо боятся эмоциональной глубины других людей, но часто пренебрегают собственными потребностями. Они готовы удовлетворить потребности другого человека, порой в ущерб себе. Плутон в 2023 году позволит исправить эту ситуацию и направит Раков на путь справедливости и равновесия в отношениях.

Лев

Львам нужно потрусить гривой и стать более открытыми - к себе и другим людям. Венера будет ретроградной летом и в этот период представители знака смогут задуматься о том, какими они видят себя и своего партнера. Это сильно повлияет на окружение. Впереди год, наполненный открытиями и приключениями.

Дева

Девы в новом году обратят внимание на длительное партнерство. Это будет касаться друзей и любимого человека. Но это не означает, что Девы сделают паузу. Начнется совсем другой этап, когда нужно будет проявить терпение, целеустремленность и безудержный оптимизм.

Весы

Этот знак отличается дипломатичностью, поэтому в отношениях они порой готовы пойти на невероятное, чтобы уберечь мир в любви. И такая уступчивая акробатика часто вредит им самим. В 2023 году объединение энергии Юпитера и Венеры позволит Веса почувствовать себя свободными и спокойными.

Скорпион

Предыдущий год для Скорпионов был совсем не легким, но они вынесли из него очень ценный опыт. Ключевое изменение, которое произошло в сфере отношений и любви - это лучшее понимание себя, собственных желаний и тяга к творчеству. И это может очень сильно изменить жизнь и приоритеты в выборе партнера для одиноких представителей этого знака.

Стрелец

Уже с первых дней года ретроградный Марс может принести Стрельцам ощущение, что их харизма испарилась. В феврале стоит ожидать кардинальных изменений в жизни. Креативный подход к реализации собственных желаний позволить существенно улучшить личную жизнь.

Козерог

Козероги имеют репутацию очень серьезных и постоянно утомленных людей, но они все равно остаются сдержанными поклонниками земных наслаждений. В 2023 году им удастся наконец-то почувствовать себя комфортно и безопасно. А это сильно изменит ситуацию на романтическом фронте, а уверенность в себе позволит увеличить круг общения.

Водолей

Представители этого знака привыкли быть во всем объективными, но для этого им всегда нужно держаться на безопасном расстоянии от беспорядка и сомнительных знакомств. Для крепких отношений в 2023 году им придется спуститься на землю и обратить внимание на мелочи в рутине, а еще - прислушиваться к чужим чувствам.

Рыбы

Рыбы долго путали боль со страстью и из-за этого могли утратить понимание настоящего удовольствия. Любые отношения не должны превращать вас в жертву. Поэтому в 2023 году получится отойти от идеализации людей вокруг и наконец-то почувствовать себя счастливыми.