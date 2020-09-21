Гороскоп по картах Таро на жовтень: які поворотні події чекають всі знаки Зодіаку

Гороскоп по картах Таро для всіх знаків Зодіаку на жовтень 2020 розповість про важливі і навіть доленосні події в їхньому житті. Карти повідають про те, в якому напрямку рухатися і рости в таких важливих життєвих сферах, як любов, гроші, здоров'я, сім'я, кар'єра.

Читайте в прогнозі по картах Таро від відомого українського таролога Олени Саламандри, як уникнути складнощів і досягти висот і звершень в епіцентрі осені.

Овен

Якщо навчитеся не брати близько до серця попутні конфлікти і невдачі, то зміцните характер, силу волі. Варто тримати у таємниці від інших свої плани.

Любов. Одиноким Овнам жовтень принесе значуще знайомство, яке почнеться з пристрасного захоплення і матиме всі шанси перерости в серйозний роман. Відкрийтеся новому. Любов готується прийти у Ваше життя.

Овнів у парі чекає місяць теплоти, любові, підтримки з боку партнера. Відмінний час для переведення відносин на новий рівень. Ваша пара зверне на себе увагу і може викликати навіть заздрість оточуючих.

Робота і кар'єра. Остерігайтеся конкуренції, з'ясування відносин. Доведеться відстоювати свою позицію в роботі, що зміцнить Ваш професіоналізм. Гарний час проявити інтелект, витримку, холоднокровність.

Гроші. Невідповідний місяць для серйозних витрат і покупок. Не давайте гроші в борг.

Здоров'я. Відмінне самопочуття, тонус. Здоров'я зміцнять прогулянки на свіжому повітрі, позитивні емоції.

Телець

Жовтень буде наповнений масою подій, приємних вражень, надасть шанси проявити себе з кращого боку, як у відносинах, так і в роботі.

Любов. Одиноких Тельців чекають приємні знайомства. Місяць романтики, позитивних вражень. Шанс початку нових відносин.

Тельцям в парі варто остерігатися обману з боку партнера. Захищайте свою пару від втручання третіх осіб і невірних порад.

Робота і кар'єра. Жовтень порадує стабільністю в роботі, зміцненням позицій. Керівництво оцінить Вашу відданість, завзятість.

Гроші. Хороший прогноз на фінансову сферу. Очікуйте прибутку, який Ви зможете сміливо витратити на приємні покупки.

Здоров'я. Остерігайтеся невірно поставлених діагнозів. Можливі застуди, зниження імунітету.

Близнюки

Остерігайтеся обману, авантюр, нечесних людей. Місяць принесе події, які будуть перевіряти Вас на міцність.

Любов. Одиноких Близнюків чекає початок серйозних відносин з гідним партнером. Не упустіть свій шанс.

Близнюки в парі остерігайтеся конфліктів з партнером через гроші або домашні справи. Тимчасове охолодження почуттів, непорозуміння.

Робота і кар'єра. На роботі опинитеся під пильною увагою керівництва. Обходьте спірні ситуації, уникайте відкритих конфліктів. Проявіть увагу до документів, грошей, професійних завдань.

Гроші. Уникайте фінансового обману, не давайте грошей у борг.

Здоров'я. Уникайте переохолодження. Ризики зниження імунітету, загострення хронічних захворювань.

Рак

Жовтень принесе позитивні події, гарний настрій. Вирішаться проблеми, які хвилювали раніше. Зміцнення, впевненість у собі.

Любов. Самотніх Раків чекає шанс новій романтичний зв'язок за умови, що Ви візьмете на себе ініціативу, сміливо проявите себе у спілкуванні з протилежною статтю.

Раки в парі відчують близькість з коханою людиною. Відносини зміцнять романтичні побачення, подарунки, позитив. Не бійтеся проявити себе з несподіваного боку у стосунках, це посилить почуття та інтерес з боку партнера.

Робота і кар'єра. Проявіть себе з кращого боку на роботі. Місяць подарує масу несподіваних шансів на успіх у кар'єрі. Нові починання, на проекти чекає успіх.

Гроші. Чекайте прибутку. Покупки в будинок або витрати на близьких людей виявляться вдалими.

Здоров'я. Здоров'я зміцнять прогулянки на свіжому повітрі.

Лев

Жовтень принесе шанси удачі, успіху. Не втрачайте час та сміливо дійте. Досягнення цілей через лідерство, активність.

Любов. Самотні Леви зіткнуться з сумнівами. Будуть зустрічатися партнери не готові до серйозних стосунків, що може засмутити, але принесе цінний досвід.

Левів у парі чекають непорозуміння з близькою людиною. Постарайтеся не брати близько до серця події, а так само уникайте серйозних рішень на рахунок долі відносин.

Робота і кар'єра. У роботі активність, ініціатива принесе бонуси, прихильність з боку керівництва. Сміливо починайте нові справи, беріться за перспективні завдання і проекти.

Гроші. Шанс прибутку, бонус з роботи або успішного проекту. Увінчаються успіхом покупки.

Здоров'я. Гарне самопочуття, тонус, піднесений настрій.

Діва

Місяць надасть шанси проявити себе з кращого боку. Вкладені раніше зусилля і праця принесуть результати.

Любов. Самотніх Дів чекає пауза в нових знайомствах. Краще спрямувати свою енергію на роботу, справи. Гарний час для саморозвитку.

У Дів в парі відносини зміцняться. Позитив, близькість з боку партнера, приємні подарунки.

Робота і кар'єра. Роботи буде багато, ця сфера життя потребує найбільше часу і уваги, але праця буде винагороджена грошовим бонусом і похвалою з боку керівництва.

Гроші. Шанс приємних грошових надходжень. Вдалі покупки для себе.

Здоров'я. Організм зміцнять піші прогулянки і спа-процедури.

Терези

Місяць принесе ситуації, які загартують, зміцнять. Стресостійкість послужить хорошу службу.

Любов. Самотні Терези - будьте обережні. Нові партнери принесуть розчарування, в результаті виявляться конфліктними людьми. Краще направити енергію на роботу і утриматися від несподіваних знайомств.

Терези в парі остерігайтеся втручання у Ваші стосунки інших людей, невірних порад з боку сім'ї, друзів. Це призведе до конфліктів з близькою людиною. Можливі ревнощі, сварки, непорозуміння.

Робота і кар'єра. Періоди продуктивності, успіху будуть чергуватися з періодами конфліктів, сумнівів. Не приймайте важливих рішень, краще відкласти їх на наступний місяць.

Гроші. В цьому місяці краще зберігати, ніж витрачати. Увага і планування бюджету допоможуть поліпшити фінансову ситуацію.

Здоров'я. Ризик загострення хронічних захворювань на нервовому грунті.

Скорпіон

Місяць приготував багато несподіванок, які допоможуть проявити себе з кращого боку, зміцнять характер. Якщо навчитеся стримувати себе, не піддаватися емоціям, Вас чекає успіх.

Любов. Одиноких Скорпіонів чекає хвиля симпатії з боку протилежної статі. Жовтень принесе можливість пристрасного початку відносин.

Скорпіони у відносинах зіткнуться з конфліктами. Не вирішуйте долю відносин під впливом негативних емоцій.

Робота і кар'єра. Місяць принесе стрес і конфлікти в роботі. Невірні рішення, відносини відійдуть у минуле, але це може бути нелегко.

Гроші. Стабільність і міцність у фінансах. Остерігайтеся давати гроші в борг.

Здоров'я. Ризик несподіваних травм, інфекцій. Дотримуйтеся розпорядку дня, приділяйте увагу сну та гарного харчування.

Стрілець

Місяць надасть шанси проявити свої сильні сторони у всіх сферах життя. Приготуйтеся до уваги, вдалого збігу обставин. Хвилюючі питання вирішаться на Вашу користь.

Любов. Самотні Стрільці приготуйтеся до змін. Чекає маса знайомств, приємних зустрічей, флірт. Такої уваги з боку протилежної статі Ви не відчували давно.

Стрільців у відносинах чекає романтика і зближення з близькою людиною. Побачення, приємні подарунки, прогулянки.

Робота і кар'єра. Приготуйтеся до несподіваних шансів проявити себе в роботі. Увінчаються успіхом всі нові завдання, навчання. Активність принесе бонуси і увагу з боку керівництва.

Гроші. Уникайте фінансових авантюр і непередбачуваних витрат. Можливі приємні покупки для себе або близької людини.

Здоров'я. Гарне самопочуття, тонус і настрій.

Козеріг

Місяць принесе позитив, вирішення складних питань, удачу в любові.

Любов. Самотнім Козерогам випаде рідкісний шанс початку серйозних, стабільних відносин. Не пропустіть цю унікальну можливість.

Козероги у відносинах приготуйтеся до приємного місяця, наповненого емоціями. Підтримка від близької людини, гармонія у спілкуванні.

Робота і кар'єра. Хороший місяць, що б проявити себе з кращої сторони в роботі. Налагодяться стосунки з керівництвом і колегами.

Гроші. Є шанс отримання грошового бонусу з роботи.

Здоров'я. Хороше самопочуття. Здоров'я зміцнять помірні прогулянки на свіжому повітрі.

Водолій

Протягом жовтня точно не буде нудно. Маса подій, приємних сюрпризів порадують і надихнуть Вас.

Любов. Самотні Водолії приготуйтеся до нового романтичного знайомства. Вас очікує любовний роман, свіжі емоції.

Водоліїв у відносинах чекають складнощі у спілкуванні, ризик конфліктів з партнером. Доля відносин буде залежати від Вашого рішення, не поспішайте приймати його під впливом емоцій.

Робота і кар'єра. Те, над чим Ви довго працювали, принесе результат. Робота порадує хорошими подіями. Зміцнення своїх позицій як фахівця.

Гроші. Місяць не підходить для великих витрат, краще відкласти ці події на інший час.

Здоров'я. Уникайте стресів і це дасть хороший результат.

Риби

Місяць принесе шанси проявити себе з кращої сторони у справах, роботі. Попутні складності виявляться скороминучими і зміцнять характер.

Любов. Одиноким Рибам краще спрямувати свою енергію в роботу. З новими знайомствами можлива пауза. Приділіть увагу собі, розвитку.

Риб в парі чекають проходять конфлікти з партнером. Можливі сварки, ревнощі, непорозуміння.

Робота і кар'єра. Відмінний місяць у роботі. Очікуйте прихильності керівництва, прибутку, успішного вирішення виниклих раніше складнощів. В роботі чекає успіх.

Гроші. У фінансах можливі несподіваний прибуток, зростання.

Здоров'я. Гарне самопочуття. Здоров'я зміцнять прогулянки біля водойм.

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