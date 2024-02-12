Гороскоп по картам Таро на неделю: какие знаки Зодиака будут самыми счастливыми

Овен

На этой неделе вы сможете многого достичь благодаря своей смелости и решимости. Кроме этого, у вас появится шанс существенно улучшить ваше здоровье. Не бойтесь врачей и задумайтесь об отказе от вредных привычек.

Старайтесь не засиживаться дома, вам нужно укрепить связи со своими близкими. Также проявите инициативу и добавьте огонька в ваши романтические отношения. Не бойтесь заниматься всем и сразу, у вас хватит времени и сил на все сферы вашей жизни.

Телец

Перед вами откроется новая возможность, вас ждут новые перспективы. На работе наконец-то заметят ваши лидерские качества, все старания будут замечены и оценены.

Отношения с друзьями и семьей будут позитивными. Это может создать атмосферу, полную интереса к жизни. Наслаждайтесь гармонией и не ищите проблем, отказывайтесь от соблазнов и рисков.

Близнецы

Новая неделя будет насыщенной и важной, вам нужно все держать контролем. Будьте терпеливыми и не грубите коллегам. А если вы задумывались о новом бизнесе, то воспользуйтесь моментом и действуйте.

Однако будьте готовы, что некоторые планы могут рушиться буквально на глазах. Это касается отдыха, отпуска и приключений. Эта неделя точно не подойдет для развлечений.

Рак

В ближайшие дни вас будет сопровождать удача. Вы сможете принимать правильные решения и услышите хорошие новости. Кроме этого, в вашей семье может случиться пополнение.

Уделите время своей второй половинке и не жалейте сил на поиск гармонии. Задумайтесь о чем-то глобальном, вы сможете начать грандиозный проект или же заложить фундамент чего-то очень интересного.

Лев

Вы можете взять на себя бразды правления. Приложите максимум усилий, вам нужно отказаться от негатива и выбрать честный путь. Результаты вашего труда над важным проектом будут невероятными.

Однако будьте готовы к тому, что всплывет какой-то секрет, также может обостриться ваша давняя проблема. Постарайтесь не усугубить ситуацию, она может разрушить все ваши мечты.

Дева

На этой неделе вы сможете улучшить свое финансовое положение. У вас появятся новые источники дохода, но это далеко не все подарки от судьбы. Карты Таро сулят вам шанс на миллион, он поможет вам решить все проблемы.

Вы можете встретить любовь всей своей жизни или же укрепить отношения со своей второй половинкой, если она уже у вас есть. Вы сможете создать надежный союз, который поможет вам двигаться вперед и забыть о печали.

Весы

Все сомнения и опасения наконец-то рассеяться. Вы убедитесь в том, что не ошибаетесь в людях. Однако это может закончиться конфликтами и ссорами. Эта неделя откроет вам глаза.

Постарайтесь не тратить все свое время на скандалы. Займите себя интересными задачами и не пытайтесь кому-то мстить. Время накажет виновных, потому постарайтесь не вмешиваться в процессы, которые от вас не зависят.

Скорпион

Приготовьтесь к продуктивной неделе. Подумайте о долгосрочных инвестициях, они помогут вам увеличить свои доходы. Если вы одиноки, у вас появится множество возможностей случайно встретить своего человека и нырнуть с головой в романтические отношения.

Однако уделяйте внимание своему здоровью. Берегите свой организм и не рискуйте, а если что-то будет вас беспокоить - отправляйтесь к врачу.

Стрелец

Эта неделя поможет вам проявить свою смелость. Будьте уверенными в себе и не позволяйте людям вам обижать. Делегируйте задачи и отказывайте тем, кто попытается сбросить на вас свои проблемы или обязанности.

Вам стоит с осторожностью относиться к поспешным решениям. Также откажитесь от сомнительных инвестиций. Постарайтесь не верить всем на слово, рядом могли затаиться мошенники.

Козерог

Прислушивайтесь к советам, на этой неделе вам может помочь мудрый и влиятельный человек. Также вы сможете решить свои проблемы в личной жизни. Поиск второй половинки или же попытки найти баланс дадут позитивные результаты.

Однако будьте осторожны с давними врагами. Не спешите зарывать топор войны и подпускать некоторых людей слишком близко. Порой стоит проявить бдительность.

Водолей

На этой неделе все может быть именно так, как вы хотели. Исполнение мечты сделает вас самым счастливым человеком. И вам точно не стоит стыдиться того, что вам повезло.

Наслаждайтесь успехом и разделите его с теми, кто был рядом с вами в моменты отчаяния. Будьте благодарны друзьям и близким, которые всегда вас поддерживают.

Рыбы

Пришло время провести переоценку ценностей. Подумайте, на что вы тратите свои силы. Вероятно, вам стоит еще раз пересмотреть свои планы и понять, куда вы движетесь. Возможно, пора принимать важные решения.

Обращайтесь за советом к членам вашей семьи, в моменты сомнений или замешательства они помогут. Однако не торопитесь с переездом или покупкой чего-то глобального.