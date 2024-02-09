День влюбленных разобьет сердце этим знакам Зодиака

14 февраля, в День всех влюбленных, представители четырех знаков Зодиака могут получить неприятный сюрприз. Их будут ждать скандалы, разбитое сердце и даже вечер в одиночестве.

Кому не повезет в День влюбленных, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Knowinsiders .

Близнецы

Отношения с любимым человеком могут быть очень напряженными. Не позволяйте эмоциям испортить ваш роман. 14 февраля все может обостриться из-за несправедливости, но несколько раз подумайте, готовы ли вы от всего отказаться. Ситуацию легко поправить, не разбивайте себе и своей второй половинке сердце.

Лев

14 февраля вам следует снять розовые очки и реалистично оценить отношения с любимым человеком. Возможно, вы слишком доверяете и позволяете себе лгать. Иногда следует осознать горькую правду и наконец-то сделать правильный выбор.

Овен

Этот День влюбленных может вас огорчить. Люди вокруг не всегда думают о вас и ваших чувствах. Поэтому берегите тех, кто уважает и не обижает именно вас. Найдите и цените такого человека, он уже рядом.

Скорпион

14 февраля вас может с головой накрыть ревность. Не нужно держать обиды, поговорите с любимым человеком и честно признайтесь во всем. Если вы попытаетесь игнорировать проблему, все закончится скандалами.