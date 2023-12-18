Гороскоп по картам Таро на неделю: какие знаки Зодиака начнут все с чистого листа

Овен

Позитивное настроение будет сопровождать вас на протяжении всей недели. Вам предстоит принять важное решение о своей карьере. Будьте внимательны к своим словам и поступкам, постарайтесь не испортить отношения с близкими.

Также вы можете получить хорошие новости о своей личной жизни. Забудьте о плохом, позвольте себе весело провести время на природе. Однако если вы будете общаться с людьми, которые могут негативно повлиять на вашу репутацию, будьте осторожны.

Телец

Начните неделю с позитивных мыслей. Вы сможете найти хорошую работу и даже получить финансовую прибыль. Романтические отношения, скорее всего, будут развиваться медленно, но стабильно.

Не предавайте свои мечты и продолжайте двигаться вперед. Будьте честны и не опускайте руки. Чтобы получить желаемое, необходимо приложить усилия, помните об этом.

Близнецы

На протяжении всей недели вас будет сопровождать хорошее настроение. В работе вас начнут ценить, помимо этого, вы можете получить новую должность. Однако не думайте только о себе, радуйтесь успехам близких людей и поддерживайте их.

Также вы можете отправиться в увлекательное путешествие. Чтобы избежать проблем, не забывайте своевременно решать вопросы и не откладывайте важные дела.

Рак

Вас ждет немало положительных событий. Вы сможете приятно провести время с близкими людьми, а также улучшить свои связи и завести новые знакомства. Готовьтесь к тому, что на вас навалится много дел, но вы со всем справитесь.

К концу недели вы сможете отдохнуть и расслабиться. Однако будьте внимательны к своему окружению и не совершайте необдуманных поступков. Откажитесь от авантюр.

Лев

Вам стоит сосредоточиться на своих обязанностях. Не отлынивайте от работы и постарайтесь не спорить с коллегами. Помимо этого, уделите особое внимание своему здоровью.

Держите себя в форме и откажитесь от вредных привычек. Заботьтесь о своем организме и не рискуйте им ради соблазнов. Эта неделя подарит вам новые знания, которые вам точно пригодятся.

Дева

Вы сможете проявить себя с лучшей стороны и получить признание на работе. Будьте готовы к неожиданным предложениям и не бойтесь серьезных сделок. Старые друзья могут оказать вам поддержку.

Не стоит огорчаться из-за пустяков. Постарайтесь не зацикливаться на негативе и слушайте свое сердце. Также вам стоит задуматься о смене деятельности, попробуйте начать все с чистого листа.

Весы

Вы можете стать человеком, дружбой с которым многие будут гордиться. Ваши дела внезапно пойдут вверх. Вы окажетесь в эпицентре невероятных событий. Однако будьте готовы, что ваш успех понравится не всем, найдутся и злопыхатели.

Думайте лишь о хорошем и откажитесь от выяснения отношений. Займитесь саморазвитием и получайте новые навыки. Тратьте время на то, что действительно важно.

Скорпион

На этой неделе вы получите шанс раскрыть свой потенциал. В отношениях с вашей второй половинкой воцарит гармония, вы будете наслаждаться идиллией.

Помимо этого, вы сможете начать планировать увлекательное путешествие. Дайте волю мечтам и не забывайте о том, как важно отдыхать. О деньгах переживать не стоит.

Стрелец

На этой неделе вам необходимо навести порядок в доме. Кроме этого, вы сможете найти новые романтические отношения. Не бойтесь знакомств и свиданий.

Однако будьте готовы к тому, что не все ваши родственники будут согласны с вашими решениями. Постарайтесь не разжигать конфликты с близкими людьми. Найдите позитив в творчестве.

Козерог

В вашей жизни начнется настоящий праздник. У вас получится самостоятельно решить проблемы с деньгами и найти гармонию в отношениях с любимым человеком.

Новая неделя даст вам массу энергии. Отправьтесь на поиски счастья и постарайтесь не тратить деньги. Откажитесь от необдуманных покупок.

Водолей

На этой неделе у вас может возникнуть возможность возобновить старые романтические отношения. Подумайте, готовы ли к этому на самом деле. Взвешивайте каждое решение.

Вы сможете отправиться в командировку или отпуск. Не отказывайтесь от новых возможностей. Вас ждет успех, важно не упустить редкий шанс.

Рыбы

На этой неделе вас ждет много положительных событий. Вы сможете найти любовь всей своей жизни. Однако вам повезет не везде.

Будьте готовы к тому, что некоторые люди решат не поддерживать ваши идеи. Однако не зацикливайтесь на этом. Вы сможете завести новых друзей и даже получить интересное предложение.