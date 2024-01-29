Гороскоп по картам Таро на неделю: кто получит подарки судьбы, а кто - оплеуху

Овен

Новая неделя подарит вам большой успех. Вы сможете насладиться финансовым благополучием и новыми победами на работе. Однако есть вероятность того, что успех затмит ваш разум.

И тогда избежать проблем с семьей и друзьями не удастся. Постарайтесь не доводить все до точки кипения, найдите подход к каждому человеку. Кроме этого, не забудьте порадовать вниманием того, кого вы очень любите.

Телец

Предстоящая неделя готовит для вас сюрпризы. Ваши профессиональные начинания наконец-то получат перспективы для роста. Стройте планы, путешествуйте и соглашайтесь на авантюры.

Отношения с родными и близкими подарят вам радость. Наслаждайтесь подарками судьбы и не думайте о плохом. Постарайтесь не тратить время на пустяки.

Близнецы

Вам стоит быть осторожнее, есть риск того, что появятся какие-то проблемы со здоровьем. Однако вы сможете все исправить, не вешайте нос раньше времени. Отвлекитесь от негатива и проводите как можно больше времени в приятной компании.

Не забывайте и о работе, там вы сможете получить поддержку и даже похвалу. Конечно же, это поможет двигаться вперед и не сдаваться. Верьте в то, что черная полоса скоро закончится.

Рак

У вас появится интересная возможность. Вы сможете легко решить все свои проблемы и преодолеть препятствия, которые мешали вам добиться успеха. Теперь все изменится, вы начнете срывать с неба звезды.

Постепенно расширяйте список своих целей и не бойтесь одновременно уделять время сразу нескольким аспектам своего развития. Вы сможете ловко балансировать. Однако не забывайте об отдыхе.

Лев

Новая неделя подбросит вам непростые вызовы. Есть вероятность того, что у вас будут проблемы на работе, а также с деньгами. Но если вы будете планировать каждый свой шаг, то правильная стратегия вас спасет.

Несмотря на некоторые трудности, вам стоит уверенно смотреть вперед. Вам стоит фокусироваться на позитивных моментах, не теряя душевную гармонию.

Дева

Вам точно не стоит играть с огнем. Не испытывайте судьбу, иначе она может влепить оплеуху. Потому будьте максимально осторожными, важные решения стоит отложить до лучших времен.

Отойдите от дел и на время займитесь тем, что приносит вам лишь радость. Гуляйте, общайтесь с друзьями и проводите время в кругу семьи. Так вы сможете отвлечься и даже получить ценный совет.

Весы

Новая неделя научит вас ценить то, что вы имеете. Постарайтесь не потерять то, чем так дорожите. Вам стоит быть внимательными к мелочам.

Вспомните ошибки прошлого, ценный опыт поможет вам сделать правильное решение. Не сомневайтесь в себе и заручитесь поддержкой друзей. Они вам точно не откажут.

Стрелец

Новая неделя даст вам редкий шанс. Вы сможете начать новое дело, старт будет уверенным и очень энергичным. Дерзайте и покоряйте новые вершины, у вас все получится.

Отношения с любимым человеком вас приятно удивят. Вы сможете насладиться гармонией и пониманием. Если же вы еще не встретили свою вторую половинку - самое время отправиться на свидание с тем, кто вам симпатичен.

Скорпион

Постарайтесь не тратить деньги на пустяки. Вместо этого задумайтесь о чем-то глобальном. Возможно, пришло время изменить свою жизнь, эта неделя станет отличным периодом для трансформаций.

Откажитесь от вредных привычек и задумайтесь о том, чем хотите заниматься. Возможно, вам стоит сменить работу и попробовать себя в новой сфере. Важно лишь решить, что именно вы хотите получить от этой жизни.

Козерог

Не всем вашим планам суждено сбыться. Вероятно, вмешается случай, который перевернет все с ног на голову. Однако едва ли вас это огорчит, ведь вы сможете насладиться интересными приключениями.

Старайтесь не думать о том, что вы не успели или же не смогли. Вместо этого вспоминайте свои успехи и почаще себя хвалите. Это поможет вам справиться со страхом, который может возникнуть из-за стремительных перемен.

Водолей

Эта неделя вас порадует. Вы можете получить хорошие новости или же встретиться с тем, кто вам дорог. Также вас приятно удивят родственники, ждите звонка.

Однако будьте осторожны с теми, кто вам лгал. Вероятно, кто-то попытается разрушить вашу сказку. К счастью, все их стремления не увенчаются успехом.

Рыбы

Вам стоит начать планировать будущее. Не живите одним днем и старайтесь выстраивать стратегию. Импульсивность не всегда эффективна в решении некоторых ситуаций.

В целом, вам не стоит переживать и волноваться. Если вы сумеете усмирить свои эмоции и трезво оцените ситуацию, то поймете, что не все так печально, как вам кажется.