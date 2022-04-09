Гороскоп на 9 квітня: ось що чекає всі знаки Зодіаку в цей день

Овен

Вам не варто сьогодні миритися з тим, що інші намагаються втручатися у ваші плани. І в майбутньому - не варто.

Телець

Відпустіть ситуацію. Можлива деяка турбулентність сьогодні, але це всього лише випадково.

Близнюки

Зірки встали сьогодні так, що ви зможете дозволити собі виконати бажання, яке і так давно відкладали.

Рак

Вам захочеться сьогодні прояснити якісь непорозуміння. Але для початку вам потрібно розібратися у власних почуттях.

Лев

Сміливо приймайте пропозиції про відпочинок. Вам не завадить відволіктися трохи від того, що відбувається.

Діва

Слід сьогодні спокійніше поставитися до надмірної критики. Це зніме гостроту і напруженість ситуації.

Терези

Ваша допомога сьогодні дуже буде комусь потрібна. Відповідний день для відродження дружніх відносин.

Скорпіон

Дотримуйтеся сьогодні намічених планів і вас чекає приємний день – без перешкод і пригод.

Стрілець

Якщо ви не бачите якихось позитивних моментів, то це через ваших поглядів на речі. А не через зірок.

Козоріг

Якщо сьогодні справи підуть не так, як ви задумали, не здавайтеся і не відступайте.

Водолій

Сьогодні вас чекає дуже вдалий день з великими можливостями. Але уникайте ситуацій, коли хочеться повеселитися відразу в декількох місцях.

Риб

Бажання, які ви вже давно сховали на безвік, знову можуть сьогодні стати абсолютно реальними.