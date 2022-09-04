Гороскоп з 5 по 11 вересня для всіх знаків Зодіаку: кому цей тиждень принесе успіх, а кому засмучення

Овен

У Овнів високий ризик втрати фінансів. Але навіть при несприятливих обставинах у вас з'явиться можливість додаткового заробітку. Найімовірніше ваше хобі або діти дадуть вам цю можливість.

Телець

Тельці можуть зіткнутися з труднощами на роботі. Багатьох партнерів і співробітників буде гризти заздрість щодо ваших професійних успіхів, амбіцій і досягнень.

Але не варто сумувати, поряд з цим з'явиться популярність, можливо зав'яжуться романтичні стосунки.

Близнюки

У багатьох Близнюків може відбутися зміна проживання. Здалеку прийдуть не дуже сприятливі новини. У будинку можуть виникнути поломки, які будуть вимагати негайного втручання.

Але не переживайте, у важкі хвилини у вас завжди буде підтримка і допомога друзів і покровителів.

Рак

Ракам слід бути уважними на дорозі, щоб не потрапити в аварійну ситуацію. Є ризик крадіжки. Тому завжди будьте уважні в громадських місцях і стежте за безпекою дому.

На початку тижня добре займатися справами спадщини з нерухомості. З'явиться можливість познайомитися з дуже впливовими людьми.

Лев

Леви дізнаються про нечесні ігри їхніх партнерів у них за спиною. Тому готуйтеся до серйозних з'ясувань відносин аж до розриву. Імовірна втрата фінансових каналів.

Але одночасно з цими подіями ви отримаєте дуже привабливу пропозицію престижної та високооплачуваної посади. А також зможете розпочати власний бізнес.

Діва

Дівам треба готуватися до проблем на роботі. Це змусить вас почати пошук нового місця роботи.

Або одночасно з цими подіями на роботі вам надійде пропозиція від іншого роботодавця, і ви з радістю прийміть його пропозицію.

Терези

Терезам не варто ризикувати у фінансових операціях на біржі, не піддавайтеся азарту в лотереях. Йде ризик втрати великої суми грошей.

Але зараз дуже сприятливий період для розв'язання проблем зі здоров'ям. Всі лікувальні процедури будуть вдалими.

Скорпіон

Скорпіони будуть поглинені рішенням негараздів в сім'ї. На тлі цих подій будьте пильні. Є ризик обману і злодійства. Також будьте гранично уважні на дорозі.

У важкі хвилини можете розраховувати на друзів. Ви зможете розширити контакти в соціальних мережах або почати свій онлайн бізнес.

Стрілець

Стрільці всіма думками будуть в робочих негараздах, плітках, розборках. Намагайтеся на цьому не зациклюватися. Не вступайте в конфронтацію з начальством. Зверніть увагу на своїх вихованців. Вони можуть вимагати вашої уваги та медичної допомоги.

Бажано на цей період взяти відпустку, присвятити час невеликому ремонту будинку. Отримаєте багато позитивних емоцій від результату своєї творчості.

Козоріг

Козороги можуть спустити велику суму на розваги. Або вашим дітям потрібна буде ваша фінансова підтримка і доведеться викласти на ці потреби немалу суму грошей.

На роботі складеться не дуже приємна обстановка. Будьте гранично уважні з фінансовими та юридичними документами. На амурному горизонті передбачається нове знайомство з іноземцем.

Водолій

Водоліям варто стежити за своїм емоційним станом. Складнощі в сім'ї будуть сильно впливати на ваш стан здоров'я. Можуть виникнути мігрені. Потурбуйтеся про збереження ваших коштовностей і грошей.

Якщо ви планували зайнятися ремонтом будинку, або оформленням документів на нерухомість – це найкращий час для цих справ.

Риби

Рибам слід бути чесними щодо своїх близьких. Не варто плести інтриги всередині сім'ї. Це принесе в сім'ю конфлікт і серйозні розборки.

Краще пориньте в енергію любовних стосунків, і проводьте більше часу зі своїм новим знайомим (ою).