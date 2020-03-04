Гороскоп на 4 березня: яким знакам Зодіаку варто бути обережніше

Астрологи дали самий точний гороскоп на 4 березня для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп на березень 2020 року свідчить, що перший весняний місяць буде досить напруженим, але дуже активним і багатим на важливі зустрічі та події.
Астрологи рекомендують 4 березня більшості знаків Зодіаку бути твердими у своїх рішеннях і не відступати від намічених планів. Деяким в цей день буде дуже складно.
Овен (20.03 -21.04)
Зірки обіцяють успіх і рекомендують дотримуватися твердої позиції й слухати не поради оточення, а власну інтуїцію.
Телець (22.04 -21.05)
День підходить для того, щоб швидко та якісно працювати. Прекрасно підійде для професійної реалізації.
Близнюки (22.05 -21.06)
Бувають дні, коли навколишні не хочуть приймати вашу оригінальність, але сьогодні – найкращий час для того, щоб бути просто собою.
Рак (22.06 -21.07)
День вимагає активності, швидкої реакції та вольових рішень – зірки рекомендують використати обставини на повну котушку.
Лев (22.07 -21.08)
Сьогодні ви будете блищати та це дозволить відтворити сприятливе враження не тільки на нових знайомих, але й на старих.
Діва (22.08 -21.09)
Киньте побутові проблеми на самоплив - сьогодні не найкращий день для того, щоб витрачати на це час. Сконцентруйтеся на найважливішому і головне у цей день.
Ваги (22.09 -21.10)
Сьогодні ви зрозумієте, що щось робили неправильно. Нехай вас не засмучує це відкриття, сконцентруйтеся на теперішньому.
Скорпіон (22.10 -21.11)
День буде позитивним, але не особливо значним. У вас з'явиться трохи часу, щоб присвятити його новим планам.
Стрілець (22.11 -21.12)
День буде багатий на подарунки від Всесвіту, які прийдуть через допомога близьких або знайомих. Приготуйтеся до здійснення мрії.
Козоріг (22.12 -21.01)
Не витрачайте час на порожні розмови та дотримання правил пристойності – зірки радять приділити час роботі та амбітному настрою, які зроблять вас переможцем.
Водолій (22.01 -21.02)
Зірки обіцяють прекрасний день, який принесе безліч відкриттів і успіх. Головне – залишатися сміливим і наполегливим.
Риби (22.02 -21.03)
Хороший день для того, щоб достукатися до опонентів. Саме сьогодні ви будете особливо красномовні, що допоможе переконати оточення у своїй правоті.