Гороскоп на 31 березня: Близнюкам не пощастить з грошима, а Терези побачать віщі сни

Гороскоп 2020 на 31 березня для всіх знаків Зодіаку в прогнозі від астрологів обіцяє нові виклики і випробування, комусь з представників зодіакального кола сьогодні неймовірно пощастить. А ось Тельці, Діви і Козероги в цей вівторок будуть підкорювати всіх своєю харизмою.

Хто сьогодні зіткнеться з безліччю проблем, а для кого день пройде легко? Які знаки Зодіаку налагодять стосунки з коханими, а на кого чекають сварки? Кому пощастить з грошима, а кого чекають збитки - в матеріалі Styler.

Овен (21.03 - 20.04)

Овен сьогодні захоче взятися за масу важливих і цікавих справ. Його притягнуть проєкти з облаштування особистого простору (будинки, дачі, машини). Він захоче що-небудь змінити, причому змінювати захочеться йому і тут і там. Якщо він не зуміє правильно розставити пріоритети, то жодну із справ до кінця довести не вдасться.

Телець (21.04 - 20.05)

Сьогодні не найкращий день для розв'язання серйозних питань. Зірки не будуть схиляти Тельця до того, щоб вирішувати важливі справи. Ну а ось його бурхлива фантазія не буде знати перешкод. Тельцю захочеться витворити щось екстравагантне або ж просто присвятити день фантазіям і мріям.

Близнюки (21.05 - 21.06)

Близнюкам сьогодні слід бути обережніше з грошима. Вони ризикують перевищити бюджет на непотрібну покупку, тому астрологи радять утриматися від необдуманих витрат. Якщо ж Близнюки не можуть чекати, їм доведеться довірити комусь контроль над своїм гаманцем.

Рак (22.06 - 22.07)

Раку у вівторок може прийти в голову ідея, як кардинально змінити своє життя. Ці грандіозні плани можуть стосуватися кар'єри, особистого життя або інших сфер. Проте навіть якщо ці задуми здадуться Раку геніальними, зірки гороскопу радять йому стримати свій запал: у вівторок є велика ймовірність того, що Рак прийме бажане за дійсне.

Лев (23.07 - 23.08)

Леву краще не братися за справи, в яких він не відчуває впевненості. День не надто вдалий для вирішення складних завдань. Йому буде складно зорієнтуватися в швидко мінливій обстановці. При всьому цьому у нього сьогодні буде дивно світлий погляд на світ, здатний побачити сонце навіть крізь щільні хмари.

Діва (24.08 - 23.09)

Астрологи радять Діві згадати про свої напівзабуті мрії. Ймовірно вона зануриться в світ фантазій, в якому немає меж і можливо все. Її мислення буде яскравим і образним, а творчий потенціал буде на великій висоті. Сьогодні щасливою Діву зробить не рутина, а бажання творити, вигадувати, літати на крилах мрії.

Терези (24.09 - 23.10)

Терезам варто серйозніше поставитися до своїх снів. По-перше, вони обіцяють бути яскравими, а по-друге, астрологи радять прокинувшись, заглянути в сонник. Можливо, сон дасть вам цінну пораду, а може бути і зовсім виявиться віщим. Сьогодні Терезам потрібно уважніше читати знаки долі.

Скорпіон (24.10 - 22.11)

Сьогодні Скорпіон вгамує спрагу спілкування. День схиляє його до того, щоб шукати порятунку від рутини там, де життя б'є ключем. Але під лежачий камінь вода не тече, і якщо Скорпіон у вівторок хоче повеселитися, йому слід подбати про це заздалегідь.

Стрілець (23.11 - 21.12)

Стрілець ризикує пережити почуття розчарування стосовно чогось або когось. Можливо навіть, що цією людиною виявиться він сам. Вибити його з колії, змусити переживати у вівторок здатна будь-яка дрібниця або невелика критика з боку. Астрологи радять Стрільцеві не витрачати нервові клітини на дрібниці і, головне, не намагатися розв'язувати проблеми радикально.

Козеріг (22.12 - 20.01)

У вівторок Козеріг зуміє сповна насолодитися кожною хвилиною. Сьогодні йому не захочеться поспішати, він буде в гармонії зі світом і зуміє сповна відчути, що таке справжні почуття і справжнє життя. Навіть невідкладні справи навряд чи здатні у вівторок вивести Козерога з споглядального, медитативного настрою.

Водолій (21.01 - 20.02)

У вівторок Водолій буде постійно дратуватися через дрібниці. Саме дрібниці - великі проблеми Водолій зуміє зустріти стоїчно. Що ж стосується невеликих накладок, то тут Водолій здатний дати волю почуттям: його реакція буде подібна стрілянині з гармати по бідних горобцях.

Риби (21.02 - 20.03)

Сьогодні Риби здатні підкорити всіх своєю чарівністю. День наділяє їх умінням заражати своїми емоціями оточуючих, що робить їх чудовими ораторами. Якщо Риби планували поділиться з ким-небудь своїми ідеями або просто знайти спільну мову, кращого моменту для цього їм не придумати.

Овни захочуть вирішити все і відразу, Тельці, Діви і Козероги захочуть помріяти, а Близнюки ризикують втратити гроші, Раки можуть різко змінити життя, а Левам варто розслабитися. Терезам присняться віщі сни, Скорпіони захочуть веселощів, а Стрільці можуть розчаруватися у всіх, Водоліїв будуть дратувати дрібниці, а Риби підкорять всіх чарівністю.

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку варто уважніше поставитися до свого здоров'я в квітні.