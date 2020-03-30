Гороскоп на 30 березня: Водолії розбагатіють, а Леви налагодять відносини з рідними

Гороскоп 2020 на 30 березня для всіх знаків Зодіаку в прогнозі від астрологів попередить про те, з чим зіткнутися сьогодні всі знаки Зодіаку. Діви, Леви і Водолії зможуть поліпшити свій фінансовий стан.

Хто сьогодні налагодить відносини зі своєю другу половинкою? Кому краще звернути увагу на здоров'я, а кому слід старанніше працювати - в матеріалі Styler.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам зірки радять використовувати цей день для вільного спілкування з родиною. Не варто працювати з важливою інформацією, вести підрахунки, оформляти з нуля документи, затверджувати постійні маршрути. Бажано час від часу звірятися з генеральним курсом, уточнювати дані і навігацію.

Телець (21.04 - 20.05)

Тельцям доведеться провести ще один день в невизначеності. Якщо ситуація здається вам ясною, швидше за все, ви помиляєтеся. Будь-які відомості будуть містити в собі ті чи інші неточності. Не варто намагатися забігти вперед, якимось чином перехитрити долю і прочитати в таємничих джерелах її плани. Поки зірки радять спостерігати за тонкими нюансами розвитку подій і чекати точних вказівок.

Близнюки (21.05 - 21.06)

Положення Близнюків сьогодні залишається хитким, майбутнє здається туманним - але зірки підказують, що це явище тимчасове. Не варто засмучуватися, якщо питання поки залишаються без відповідей, а зміни за загадкових причин відкладаються. Пауза потрібна для прощання зі старою ілюзією. Можливо, ви обманываетесь щодо себе, своєї мети, кар'єри чи начальства. Виключіть важливі розмови і будь-які починання.

Рак (22.06 - 22.07)

Цей день підживлює цікавість Раків, але не дає точної інформації. У будь-якій сфері до істини або до точки призначення доведеться пробиватися крізь туман. За загадковою причиною може обірватися або піти з поля видимості потрібний чоловік. Не варто починати в цей день пошуковий або навчальний процес, переходити на новий спосіб зв'язку або іншу мову спілкування.

Лев (23.07 - 23.08)

Сьогодні Леви можуть використовувати в своїх цілях розмитий інформаційний фон або загальну неясність майбутнього. Якщо ви не хочете давати конкретних обіцянок або говорити про щось прямо, але при цьому не бажаєте і переривати спілкування - ситуація дозволяє промовчати, жартами або пустити в хід розпливчасті формулювання. Хороший день, щоб отримати грошову винагороду за добре зроблену роботу і налагодити відносини з близькими.

Діва (24.08 - 23.09)

Дівам сьогодні не доводиться розраховувати на чужу чесність, а також на загальну ясність перспектив, прозорість угод. Потрібні люди можуть не тільки вести себе дивно або ухильно, але і зовсім зникнути з горизонту. Спроба скласти точний план або переконатися у надійності партнера провалиться. Краще поставити важливі справи на паузу і відволіктися на корисні дрібниці. В цей день є хороші шанси, щоб покращити свій фінансовий стан.

Терези (24.09 - 23.10)

Для Терезів день інформативний, але суть будь-якого питання буде вкрита густим шаром туману. Можливі непорозуміння при спробі уточнити маршрут, отримати допомогу. Помилки особливо ймовірні при обговоренні медичних нюансів, проведенні наукових досліджень, при написанні листів, повідомлень та літературних текстів. Також сьогодні варто приділити час своєму здоров'ю.

Скорпіон (24.10 - 22.11)

Скорпіонам сьогодні не варто розраховувати на чужу уважність, точність або щирість. Постраждає і власна здатність спілкуватися, концентруватися, об'єктивно мислити, читати знаки і натяки. Через випадкове непорозуміння і неуважності можна потрапити в пастку.

Стрілець (23.11 - 21.12)

Сьогодні Стрільцям нелегко в переговорах будь-якого роду. Багато доведеться читати між рядків. Ви можете опинитися один на один з потайним співрозмовником або з людиною, що говорить на чужій мові. Це складний день, якщо ви прагнете до ясності.

Козеріг (22.12 - 20.01)

Козерогам сьогодні варто заздалегідь зробити поправку на неточності, так як вони будуть виникати всюди. Через плутанину і невпевненості перехідного періоду навіть звичні дрібні справи підуть погано. По можливості, утримайтесь від пошуків, переговорів, лікування, глибоких досліджень, навчання, роботи з документами і кореспонденцією.

Водолій (21.01 - 20.02)

Сьогодні Водолії можуть зіткнутися з загадкою майже в будь-якій сфері. Її вам може загадати коханий чоловік, друг, попутник, партнер, учень або дитина. Невеликі косметичні оновлення інтер'єру можуть піти вам на користь. Головне, доводити себе до знемоги тренуваннями - не кращий варіант, іноді краще дати собі відпочити. Також сьогодні можна значно збільшити свої фінанси.

Риби (21.02 - 20.03)

Риб буде переслідувати нерозуміння в спілкуванні і неясність у роботі з інформацією. Можлива розгубленість. Причиною може стати ваша омана або нестача орієнтирів в перехідний період. Краще відкласти комунікації і розумову роботу, виключити зустрічі та оформлення документів.

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