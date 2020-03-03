Гороскоп на 3 березня: що сьогодні чекає всі знаки Зодіаку

Астрологи склали гороскоп на 3 березня (Колаж РБК-Україна)

В гороскопі на сьогодні астрологи розповіли, для кого 3 березня може стати напруженим днем

Гороскоп на 2020 на 3 березня для всіх знаків Зодіаку свідчить про те, що день буде напруженим. Деяким представникам зодіакального сузір'я варто замислитися сьогодні про майбутнє та уважно поставитися до теперішнього.

Овен (21.03-20.04)

В цей день астрологи радять тримати язик за зубами, оскільки є ймовірність, що відверті розмови можуть спричинити неприємності.

Телець (21.04 -20.05)

Зірки рекомендують задуматися над сімейними традиціями та є ймовірність не тільки придумати щось круте, але і втілити в життя задумане.

Близнюки (21.05 -20.06)

Астрологи радять використовувати можливість і в цей день дати про себе, написати або подзвонити людині, якого ви незаслужено образили словами або діями.

Рак (21.06 -21.07)

Цей день підходить для прийняття кардинальних рішень, зірки підтримають всі дії. Заборонено сумніватися в собі та відступати.

Лев (22.07 -20.08)

Зорі почули ваше бажання про кохання та у вівторок ви відчуєте підвищену увагу до своєї персони.

Діва (21.08 -20.09)

Астрологи рекомендують в цей день освоїти нову навичку або нову сферу. Всі починання в цей день призведуть до швидкого прогресу.

Ваги (21.09 -20.10)

Прекрасний день для того, щоб задуматися про своє майбутнє і проаналізувати свій напрямок в житті. День не годиться для прийняття спірних рішень.

Скорпіон (21.10 -21.11)

Зірки рекомендують терміново позбавити від баласту, який тягне вниз і не дає розвиватися. Варто уважно озирнутися навколо і позбутися від токсичних особистостей.

Стрілець (22.11 -21.12)

Сьогодні прекрасний день для того, щоб виконати обіцянку, яку так і не було виконано. Потрібно набратися сил і сміливості зробити вчинок і видихнути.

Козоріг (22.12 -21.01)

Вівторок може принести легкий флірт, який принесе задоволення і вам, і випадкового партнера. Не варто сприймати все це серйозно і брехати про серйозні наміри.

Водолій (22.01 -21.02)

Настав той день, коли потрібно просто пробачити людині, яка вас образила. Відпустіть складну ситуацію, це принесе полегшення.

Риби (22.02 -21.03)

Астрологи рекомендують в цей день відпочити, повалятися на дивані, тому, що ніхто не потурбується про ваш відпочинок, крім вас самих.

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