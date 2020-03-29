Гороскоп на 29 березня: Раки знайдуть золоту жилу, а Козероги пересваряться з усіма

Гороскоп на сьогодні 29 березня (колаж: РБК-Україна)

Астрологи в гороскопі на 29 березня для всіх знаків Зодіаку розповіли, кому випадуть шанси в коханні, роботі і грошах. Гороскоп на неділю - в матеріалі Styler

Гороскоп 2020 на 29 березня для всіх знаків Зодіаку в прогнозі від астрологів попередить про виклики, з якими доведеться зіткнутися з різними знаками Зодіаку. Ну а Овну, Раку і Стрільцеві точно пощастить з грошима.

Хто сьогодні зустріне другу половинку або отримає зізнання в коханні? Кому присвятити день роботі, а кому краще відпочити? У кого 29 березня похитнеться здоров'я, а хто буде цілий день на коні - у матеріалі Styler.

Овен (21.03 - 20.04)

Овен сьогодні вважатиме себе мислителем. І справді, йому буде напрочуд вдаватися вирішувати будь-які завдання, пов'язані з логічним мисленням. А ось інтуїції довіряти не варто, особливо в любові і грошей. Правильне логічне рішення поповнить ваш гаманець.

Телець (21.04 - 20.05)

Сьогодні Тельцю доведеться заручитися підтримкою близьких, навчитися слухати поради від старших родичів. Зірки радять Тельцю утриматися від прийняття самостійних рішень, інакше можна наламати дров. Крім того, слід приділити увагу своєму здоров'ю, особливо шлунку.

Близнюки (21.05 - 21.06)

Близнюки в неділю будуть майстрами спілкування й переконання. Їм з легкістю вдасться перетягти на свій бік союзників і залишити з носом недоброзичливців. За що б ви не бралися сьогодні, використовуйте своє красномовство, яке, до речі, допоможе зблизитися з коханою людиною.

Рак (22.06 - 22.07)

Сьогодні у Раку до межі загострюватися інтелектуальні здібності. На їх основі він буде видавати геніальні плани, у тому числі й бізнес-плани. Астрологи радять записувати, адже потік ідей буде великим, а багато з них можна буде з часом перетворити в капітал.

Лев (23.07 - 23.08)

Лев сьогодні сам собі буде придумувати складності або йому створять їх близькі люди. Втім, сам Лев буде не проти, оскільки від лежання на дивані у нього вже почало ломити боки. Пора вставати і, засукавши рукави, братися за розгрібання справ.

Діва (24.08 - 23.09)

Діві варто глибоко вдихнути, а потім видихнути. Сьогодні їй доведеться докласти максимум зусиль, щоб не зірватися на оточуючих, які будуть її у всьому дратувати. Астрологи рекомендують побільше медитувати і відпочивати, оскільки на тлі стресу може скакати тиск.

Терези (24.09 - 23.10)

Терези будуть схильні в неділю до тугодумства. Вони будуть коливатися в прийнятті своїх рішень, навіть найпростіших. Астрологи радять сьогодні зайнятися справами, які не вимагають особливих зусиль, а краще і зовсім присвятити день відпочинку.

Скорпіон (24.10 - 22.11)

Скорпіон сьогодні буде вбирати інформацію, як губку. Головне, правильно фільтрувати величезні потоки нових даних, щоб не заплутатися і прийняти правильне рішення. Адже від того, в якому напрямку Скорпіон поверне сьогодні, багато в чому залежатиме його майбутнє.

Стрілець (23.11 - 21.12)

Стрілець сьогодні буде блищати інтелектом. Головне, не перегнути палицю, інакше можна задавити оточуючих своїм розумом. Якщо ж йому вдасться витримати баланс, то зможе без праці добитися того, чого давно хотів, але не знав як здійснити, особливо у галузф фінансів.

Козеріг (22.12 - 20.01)

У Козерогові сьогодні прокинеться справжній диктатор. Він буде тиснути на своїх близьких, намагаючись маніпулювати і контролювати. Сьогодні великий ризик зіпсувати стосунки з другою половинкою, тому астрологи радять забути про свій егоїзм і прислухатися до думки інших.

Водолій (21.01 - 20.02)

Водолій в неділю опиниться в епіцентрі несприятливих подій. Висока вірогідність розбіжностей, сварок, які при найоптимістичнішому сценарії перетворяться в переговори і обговорення. Швидше за все, Водолію протягом дня не раз доведеться відстоювати свою точку зору.

Риби (21.02 - 20.03)

У Рибах прокинеться бухгалтер: робота з цифрами (особливо з грошима) буде даватися їм легко. День їм варто присвятити підрахунку прибутку або плануванню сімейного бюджету. Навіть мріяти завтра Рибам краще не абстрактно, а з калькулятором в руках.

Овни і Раки пустять в хід свій розум, Тельці будуть потребувати підтримки, Близнюки заговорять всіх, Лев сам собі придумає труднощі, а Діві варто стримати свій запал. Терезам краще відпочити, Скорпіона чекає непростий вибір, Стрільцю потрібно стримуватися, Козеріг і Водолій може посвариться з оточуючими, а Риби займуться плануванням.

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