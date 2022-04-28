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Гороскоп на 28 квітня: які зміни і досягнення чекають кожного з нас

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Четвер 28 квітня 2022 07:00
Гороскоп на 28 квітня: які зміни і досягнення чекають кожного з нас Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2022 розповість, які перспективи і можливості доля готує кожному із знаків Зодіаку 28 квітня. Астрологи дали важливу пораду всім представникам зодіакального кола.

Про це пише NDR.

Овен, з 21 березня по 20 квітня

Астрологи впевнені, що вам більше немає сенсу чекати. Починайте діяти і слухайте тільки себе.

Телець, з 21 квітня по 20 травня

Вам слід іноді довірятися своїй інтуїції і плисти за течією. Замість того, щоб просто тверезо все обмірковувати, прислухайтеся до своїх відчуттів.

Близнюки, з 21 травня по 20 червня

Астрологи кажуть, що у всіх сферах життя сьогодні ви будете успішні. Ніхто не збирається вставати у вас на шляху.

Рак, з 21 червня по 22 липня

Сьогодні вам потрібно діяти і активно працювати, показуючи оточуючим всі свої козирі.

Лев, з 23 липня по 23 серпня

Почекайте з прийняттям рішень. Подумайте ще раз, перш ніж зрозуміти, як краще діяти.

Діва, з 24 серпня по 23 вересня

Ваші успіхи сьогодні заговорять самі за себе. Але не дозволяйте собі захопитися великими завданнями, ніж можете подужати.

Терези, з 24 вересня по 23 жовтня

Сьогодні великий ризик стресових ситуацій. Краще уникайте конфліктів і неприємного спілкування.

Скорпіон, з 24 жовтня по 22 листопада

Астрологи радять вам сьогодні остерігатися братися за новий проект. Справа поки не дозріла - почекайте.

Стрілець, з 23 листопада по 21 грудня

Будьте терплячі і не думайте, що сьогодні все зміниться. Згадайте про приказку "Вода камінь точить".

Козеріг, з 22 грудня по 20 січня

Ваші тривоги абсолютно перебільшені. Сьогодні у вас будуть лише невеликі перешкоди, і ви можете легко їх подолати.

Водолій, з 21 січня по 19 лютого

Не соромтеся представити іншим свої нові ідеї. Це переконає, а також надихне оточуючих.

Риби, з 20 лютого по 20 березня

Дійте крок за кроком: вам доведеться чекати великого прориву в тій справі, на якій ви зараз зосереджені.

Раніше ми писали, коли ми відзначимо Красну гірку, що можна і не можна робити.

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