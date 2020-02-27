Гороскоп на 27 лютого: у Терезів настане переломний момент, а Тельцям доведеться несолодко

Гороскоп на 27 лютого для всіх знаків Зодіаку (колаж РБК-Україна)

Астрологи склали гороскоп на 27 лютого для всіх знаків Зодіаку. Кого чекає удача, кому пощастить у коханні, а хто ризикує в фінансовому плані - читайте на Styler

Гороскоп 2020 на 27 лютого для всіх знаків Зодіаку склали астрологи. Сьогоднішній день обіцяє стати вдалим для сміливих рішень і впевнених кроків до заповітної мети - потрібно тільки проявити більше старанності і віри у власних силах. Удача та везіння чекають Терези, Раків, Левів та Козерогів.

А кого чекають несподівані виклики і від кого може відвернутися Фортуна? Представникам яких знаків Зодіаку важливо сьогодні бути напоготові? Читайте в гороскопі на сьогодні, 27 лютого.

Овен (21.03 - 20.04)

Овну сьогодні може надійти досить приваблива пропозиція, однак не варто огульно на неї погоджуватися. Зірки попереджають, що не виключений підступ. 27 лютого представникам цього знаку Зодіаку варто бути більш пильними й уважними, ніж зазвичай.

Телець (21.04 - 20.05)

Для Тельців сьогоднішній день готує низку несподіванок, і в світлі змінених планів доведеться імпровізувати. 27 лютого варто мобілізувати власні навички та лавірувати між новими викликами і завданнями. Якщо не впасти в ступор і проявити старанність, це може принести плоди вже в найближчі дні.

Близнюки (21.05 - 21.06)

У Близнюків 27 лютого буде схожий на тривалий сонний ранок, тому не бажано брати на себе додаткові обов'язки, - тут аби старі не завалити. Постарайтеся не перенапружувати організм і зверніть увагу на здорове харчування в цей день.

Рак (22.06 - 22.07)

Для Раків 27 лютого може стати успішним для прориву у проектах, до яких готувалися тривалий час. Представникам цього знаку Зодіаку день віщує удачу - головне тільки перевірити "подушку безпеки" і не надто зловживати везінням, щоб ризик був виправданим.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львів сьогодні день емоційного підйому, який може надати почуття окриленості. Зірки обіцяють сприятливий період 27 лютого з великим потенціалом на амурном терені. Довіряйте серцю і проявляйте більше рішучості.

Діва (24.08 - 23.09)

Для Діви 27 лютого може принести несподівані фінансові витрати, які доречно оцінювати в якості інвестицій. Це також здатне стати новою покупкою, або знайомі звернуться з проханням дати в борг. При прийняття рішення доречно порадитися з близькими людьми, щоб не шокувати постфактум.

Терези (24.09 - 23.10)

У Терезів сьогодні зірки обіцяють справжній переломний момент з новими горизонтами вже в найближче майбутнє. Це може проявитися як в кар'єрних сфері, так і в сфері кохання. Перед тим, як вирішуватиметься на важливий крок, не полінуйтеся ретельно обміркувати всі дрібниці і власні можливості.

Скорпіон (24.10 - 22.11)

Сьогодні у Скорпіонів може раптово представитися вдала можливість вирішити завдання, над якими довго і нудно "сушили голову". У той же час зірки застерігають представників цього знака Зодіаку від поспішних дій - 27 лютого ваша інтуїція буде особливо гострою не просто так, тому дослухайтеся внутрішнього голосу і не соромтеся питати поради у близьких.

Стрілець (23.11 - 21.12)

Для Стрільців сьогоднішній день цілком здатний стати неординарним через велику кількість питань, які вимагатимуть уваги і термінових рішень, навіть якщо вони не входять в звичайну сферу компетенції. Будьте уважнішими 27 лютого, і якщо не вдасться перенести завдання на інший день, зверніться за допомогою до колег.

Козеріг (22.12 - 20.01)

Для Козерогів 27 лютого сприятливий день для сімейних справ, і для кар'єри. Постарайтеся приділити більше уваги спілкуванню з рідними або спільним домашнім клопотам. А на роботі варто бути уважними і не соромитися проявляти ініціативу.

Водолій (21.01 - 20.02)

У Водоліїв 27 лютого буде щасливим днем для просування по роботі, навіть якщо буде здаватися, що ви топчитесь на місці - дрібні кроки все одно приведуть до заповітної мети. Для бізнесу дата також обіцяє стати успішною.

Риби (21.02 - 20.03)

У Риб сьогодні можливі потрясіння на роботі, а для гаманця також 27 лютого не найкращий день - висока ймовірність несподіваних витрат грошей. Представникам цього знаку Зодіаку варто бути насторожі і бути готовим до раптових викликам.

Успіх очікує сьогодні Терези та Раків. У сім'ї все складатиметься добре у Левів та Козерогів. Для реалізації бізнес-проектів 27 лютого найкраще підходить Водоліям і Скорпіонам.

Читайте також про те, яким знакам Зодіаку в березні 2020 року в любовних справах зірки обіцяють серйозне везіння.