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Гороскоп на тиждень: які знаки Зодіаку чекає успіх

STYLERЖиття    24.02.2020 - 07:24
Гороскоп на тиждень: які знаки Зодіаку чекає успіх
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп 2020 розповість, які знаки Зодіаку розбагатіють в останній тиждень лютого

Фінансовий гороскоп 2020 від астролога Павла Глоби підкаже які знаки Зодіаку чекає успіх. Останній тиждень лютого обіцяє успіх далеко не всім. Докладно про везунчиків читайте в матеріалі Styler.

Риби

Риби – самий щасливий знак Зодіаку цього тижня. У найближчі два тижні ви побачите перші результати року Білої металевої Миші. Звичайно, рік тільки починається, але після цього тижня можна буде чітко сказати, що рік прожитий не дарма. Дерзайте і йдіть вперед на всіх фронтах, це ваш час. При цьому сприятливий період триватиме до 12 березня.

Козеріг

Козероги в період з січня по березень знаходяться на піку своїх можливостей. В даний час скупчення різних планет, які суперечать один одному, говорить про великий навантаженні, але ви можете одночасно вирішувати декілька проблем. Поспішайте і не лінуйтеся, зараз не можна відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Результати наполегливо роботи не змусять себе чекати, і плідна робота сприятливо вплине на ваше фінансове становище.

Близнюки

Люди, які народилися під цим знаком Зодіаку доб'ються серйозних успіхів у бізнесі на цьому тижні. Ви будете окрилені якоюсь ідеєю, яка зачепить багато сфер вашого життя і навіть зіграє в них вирішальну роль. Також ймовірно виникнення маніакального стану, який проявиться в прагненні знести всі перепони на своєму шляху, щоб домогтися успіху. Не бійтеся і у вас все вийде.

Водолій

Є в астрології аспекти, що вказують на щасливий збіг обставин, коли все сходиться в одній точці, коли ви опиняєтеся в потрібний час у потрібному місці. У Водоліїв даний аспект працює в період з 24 лютого по 5 квітня 2020 року. Цей же час водночас і вважається найбільш сприятливим у всьому 2020 році. Направте свою енергію на те, що ви хочете змінити або отримати, і все стане реальним і легкодоступним.

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