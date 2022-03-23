Гороскоп на 23 березня для всіх знаків Зодіаку: не вимагайте від себе занадто багато

Овен

Не вимагайте зараз від себе занадто багато. Інакше скоро розчаруєтеся.

Телець

Сьогодні Вам слід уникати будь-якої конкуренції. Ваше зобов'язання може бути неправильно витлумачено.

Близнюки

Постарайтеся не дуже гостро реагувати на ситуацію. Але вам потрібно якомога швидше відобразити нападки на свою репутацію.

Рак

Ви доклали достатньо зусиль. Тепер інші повинні внести свій внесок, щоб досягти успіху.

Лев

Обмежтеся найнеобхіднішим і поки не беріться за нові завдання!

Діва

Просто визнайте свою помилку. Це дасть більше довіри до вашого досвіду.

Терези

Те, що викликало у вас вчора смутне занепокоєння, стане сьогодні вже абсолютно очевидним.

Скорпіон

Якщо інші люди не будуть дотримуватися ранні домовленості, то вам доведеться приймати важливі рішення.

Стрілець

Відкладіть сьогодні всі свої важливі плани. І постарайтеся просто насолодитися дорогоцінним вільним часом.

Козоріг

Якесь питання, яке було важливе для вас протягом тривалого часу, варто нарешті прояснити.

Водолій

Ви будете сповнені енергії, і ваші зусилля не пройдуть даром – сьогодні можна розраховувати на приємні зустрічі.

Риби

Під тиском з боку ви почнете робити помилки. Навіть якщо роботи накопичилося багато – зберігайте спокій.