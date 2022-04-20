Гороскоп на 20 квітня: що чекає в цей день всі знаки Зодіаку

Овен

Сьогодні вам не уникнути якихось гарячих обговорень. Але після них ситуація знову стабілізується і заспокоїться.

Телець

Невеликі перешкоди будуть легко долатися. Не витрачайте на них більше часу, ніж це необхідно.

Близнюки

Якщо ви не станете сьогодні квапити події, то зможете переконати у своїх поглядах і інших людей.

Рак

Вам здається, що справи йдуть якось занадто повільно. Проте, ваші зусилля цього однозначно варті.

Лев

Будьте уважні в домовленостях і краще перепитайте двічі. Щоб потім не було неприємних непорозумінь.

Діва

Якщо справа доходить до захисту вашої позиції сьогодні, то не варто соромитися в прояві твердості.

Терези

Є ризик провести сьогодні день занадто розслаблено. Щоб це уникнути – уникайте спонтанних зустрічей.

Скорпіон

Ваші амбіції вас сьогодні поведуть далеко вперед. Але враховуйте побажання та обмеження інших.

Стрілець

Робіть сьогодні те, що зробити необхідно. А все другорядне відкладіть на інший день.

Козоріг

Вам зірки пророкують сьогодні дуже енергійний і насичений день. Спробуйте обов'язково щось нове.

Водолій

Які неясні висловлювання змусять вас сьогодні знову задавати конкретизуючі питання.

Риби

Якщо щось сьогодні відкладається - ви вважаєте це незручним. Але постарайтеся в цьому не звинувачувати інших людей.