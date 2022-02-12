Гороскоп на 12-13 лютого: названі знаки Зодіаку, яким неймовірно пощастить

Загальний прогноз на вихідні 12-13 лютого

У суботу багатьом захочеться повернутися до минулих подій. Символ цього дня - колесо в русі. Можливо відчуття дежавю або повернення в якусь певну точку.

Але це чіткий сигнал до того, що потрібно завершити раніше розпочаті процеси та розставити всі крапки над "і". Від того, як ви мудро і швидко впораєтеся з цим завданням, залежать ваші успіхи.

Якщо всі питання були закриті, то 13 лютого ви можете з чистою совістю приступити до нових проєктів і справ. Або почати до них готуватися. Не бійтеся втілювати задумане в реальність.

Кому зі знаків Зодіаку пощастить

Лев

Займіться творчістю і пориньте в прекрасне. Сходіть в театр або музей. Послухайте хорошу музику, почитайте цікаву книгу. Вам потрібно отримати не тільки естетичне задоволення, але і відповіді на важливі питання.

Діва

На цих вихідних ви зможете відновити свої сили. Ваше перевтома вже зашкалює. Щоб отримати задоволення, зміцнити імунітет і гарненько відпочити – вирушайте в басейн, на СПА-процедури або масаж.

Стрілець

Вас на вихідних чекає зустріч з людиною, яку ви вже встигли забути. Можливо, вас пов'язували теплі відносини і є сенс відновити цей зв'язок. Не бійтеся дати другий шанс, оскільки вас чекає щасливе продовження.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку

Овнам варто зайнятися роботою над помилками та зайнятися плануванням.

Тільцям варто уникати з'ясування фінансових питань, щоб не допустити помилок.

Близнюкам не можна з'ясовувати стосунки з рідними та близькими людьми. Може бути затяжний конфлікт.

Ракам не варто повертатися до минулих спогадів, а також – не можна упускати можливості.

Вагам не потрібно нікому нічого доводити. Це стане марною тратою сил і часу. І не варто спілкуватися з токсичними людьми.

Скорпіонам рекомендується не вдаватися до негативних спогадів. Є ризик упустити радості сьогодні та неправильно розставити пріоритети на майбутнє. Закрийте двері в минуле.

Козорогам не вдасться досягти успіху ні в професійній діяльності, ні у розв'язання побутових питань. Займіться в ці вихідні відпочинком.

Водоліям варто зайнятися своїм хобі. Ви можете своє улюблене заняття перетворити на відмінний заробіток.

Рибам пора зняти рожеві окуляри та повернутися з небес на землю. Є ризик пропустити реальні шанси та переплутати сьогодення з придуманим.