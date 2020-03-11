Гороскоп на 11 березня: Овни можуть помилитися, а на Раків чекає сюрприз

Гороскоп на 11 березня для всіх знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Астрологи в гороскопі на 11 березня 2020 року розповіли, кому варто бути обережним, а хто сьогодні зірве куш. Детальний астрологічний прогноз - в матеріалі Styler

Гороскоп 2020 на 11 березня для всіх знаків Зодіаку від астрологів обіцяє важкий день для Овнів, Левів і Дів. Близнюки всіх зачарують, а Скорпіонам краще розслабитися. Головне, сьогодні потрібно пам'ятати, що зірки допомагають тільки працьовитим.

Кому сьогодні пощастить з грошима, а кому варто бути обережніше з фінансовими справами? Для кого 11 березня буде наповнене викликами, а у кого день пройде легко? Все про шанси в коханні, кар'єрі і грошах - у гороскоп на сьогодні, 11 березня.

Овен (21.03 - 20.04)

Овну не потрібно сподіватися лише на себе, оскільки самовпевненість може призвести до помилок. Астрологи вважають, що Овен може не помітити того, що у нього під носом, або допустити елементарну помилку. Зате у нього відмінно вийде працювати в парі.

Телець (21.04 - 20.05)

Тельцю краще не братися за великі починання за участі інших - йому навряд чи вдасться їх здійснити. Єдина людина, на яку сьогодні Телець може покластися, - це він сам. Сьогодні є сенс зосередитися на тих проектах, де він за все відповідає особисто.

Близнюки (21.05 - 21.06)

Сьогодні буде схиляти Близнюків до того, щоб говорити на мові образів і емоцій, - а це саме та мова, яку всі навколо сприймуть з задоволенням. Не варто вантажити оточуючих фактами. Досить яскравих, сильних і заразливих емоцій - і люди за вами охоче підуть. Сьогодні є шанс завести цікаве знайомство.

Рак (22.06 - 22.07)

Раку слід бути готовим до того, що все виявиться не таким, як здається. Цей день може принести сюрпризи, як приємні, так і не дуже. Можуть виникнути певні труднощі, а деякі питання вирішаться за помахом чарівної палички. Астрологи радять тримати руку на пульсі і бути готовим до будь-яких несподіваних поворотів.

Лев (23.07 - 23.08)

Сьогодні Лев може приймати рішення виходячи з внутрішніх поривів. Але астрологи попереджають його, що покладатися лише на інтуїцію сьогодні не варто. Передчуття, швидше за все, обдурять Левів. 11 березня не варто рубати з плеча або ставити крапку в якому-небудь питанні, особливо це стосується любовних справ.

Діва (24.08 - 23.09)

Діві треба бути дуже обережною - особливо у ризикованих справах. На удачу сьогодні краще не покладатися, є ризик потерпіти крах. Навіть якщо здасться, що шанс сам пливе в руки, краще сім разів відміряти. Найрозумніше виждати час, відклавши все на потім.

Терези (24.09 - 23.10)

Терезам не варто проявляти сьогодні ентузіазм - це може призвести до зворотного результату. Замість того, щоб просуватися вперед, Терези зі своїм старанним завзяттям можуть викликати роздратування у оточуючих, і це буде гальмувати всі їхні починання.

Скорпіон (24.10 - 22.11)

Скорпіонам сьогодні краще розслабитися і відпочити як слід. Це просто необхідно, щоб відновити запас сил. Можливо, частину своїх обов'язків вдасться перекласти на плечі інших, а іншу і зовсім відкласти в дальній ящик. Нехай Скорпіона це не обтяжує: вже днями він візьметься за справи з новими силами.

Стрілець (23.11 - 21.12)

Стрільцеві потрібен струс. Сьогодні може здатися, що йому все байдуже. Але насправді емоції Стрільця просто притупила рутина, і якщо він зуміє внести різноманітність у свій побут, той оживить і згаслий ентузіазм. Астрологи рекомендують відкласти всі справи і відправитися на відпочинок.

Козеріг (22.12 - 20.01)

Сьогодні все в житті Козерога може давати збої. І хоча вони будуть переважно в дрібницях, вони можуть сильно відволікати Козерога, заважаючи зосередитися. Як результат, йому буде складно похвалитися хорошими результатами в цей день.

Водолій (21.01 - 20.02)

Астрологи категорично не рекомендують Водолію діяти поодинці. Якщо навіть він зважиться на самостійне плавання, результат може виявитися плачевним. Будь-які складні питання сьогодні потрібно обговорювати з близькими людьми.

Риби (21.02 - 20.03)

Рибам варто всіма силами уникати авантюр, як в особистому житті, так і в будь-яких інших справах. Всі справи, в яких вони розраховують на удачу, можуть дати збої. Астрологи радять сьогодні взяти відгул, щоб уникнути прикрих неприємностей.

Овнам, Дівам і Рибам потрібно бути обережними, Тельцям - покладатися лише на себе, а Ракам чекати сюрпризів. Близнюки можуть завести нове знайомство, Терезам і Скорпіонам краще розслабитися, а Водоліям знайти компаньйона. Стрільці погрузнуть у рутині, Козероги можуть наламати дров, а Леви не повинні довіряти інтуїції.

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