Гороскоп з 1 по 7 серпня для всіх знаків Зодіаку: кому зірки пророкують любов і удачу в роботі

Овен

Овни будуть зайняті на цьому тижні роботою і питаннями, пов'язаними з кар'єрою/пошуком роботи. Всі зустрічі та бесіди будуть присвячені цій темі.

За порадою та рекомендаціями сміливо звертайтеся до друзів.

Телець

Тельці на цьому тижні зустрінуть свою любов. Знайомство через інтернет або в дорозі. Але в амурному пориві не варто забувати про робочі обов'язки.

Так само налагодяться відносини з дітьми/сестрами та братами/сусідами. З батьками може бути непорозуміння і конфлікти.

Близнюки

Багато Близнюків будуть задіяні в соціальних програмах /проєктах. Вам можуть запропонувати участь у проєкті зі збору коштів для благодійного фонду. Або займіться пільгами для себе.

Рак

Ракам може надійти пропозиція про роботу або підробіток. У вас буде везіння у всіх сферах, які пов'язані з розв'язанням юридичних питань, навчання, далеких поїздок.

Лев

Леви будуть жорстко вимогливі до оточуючих, навіть до прояву тиранії. Тому не дивуйтеся, що хтось буде поводитися не так, як ви того очікували.

Але не варто ображатися на людей, або викреслювати їх зі свого життя. Можливо ви самі десь будете перегинати палицю.

Діва

Діви будуть на піку своєї популярності. Якщо плануєте поїздку закордон на цьому тижні, то ні в якому разі не відкладайте її. Вона буде вдала і доленосна.

Можлива допомога від іноземних знайомих, або друзів, які знаходяться за кордоном.

Терези

У представників Терезів на цьому тижні можливий кар'єрний ріст. Або ви знайдете нове місце роботи на керівній посаді.

Якщо ви шукали спонсора, то на цьому тижні вам в цьому буде благоволити удача: вам допоможе таємний залицяльник. Так само на цьому тижні дуже сприятливі будь-які курси лікування.

Скорпіон

У Скорпіонів будуть труднощі в спілкуванні зі своїми рідними, конфлікт з подружжям.

Але з іншого боку медалі для вас будуть відкриті дороги в успішному розв'язанні юридичних питань, багато спілкувань з іноземцями (амурних зустрічей).

Стрілець

Стрільці будуть займатися облаштуванням будинку і виконувати це своїми руками. Це буде їх віддушина. Вони будуть насолоджуватися якістю своєї роботи.

Так само вийде вдало розв'язати питання з орендою квартири.

Козоріг

Козороги будуть зайняті питаннями заробітку. Але не шукайте легких авантюрних шляхів розв'язання фінансових питань.

Можете допустити фатальну помилку і позбутися всього. А ось консультаційна робота/послуга буде безпечною у розв'язанні фінансових питань.

Водолій

Водолії, ваша надмірна вимогливість може стати причиною конфліктів в сім'ї. Так само можуть бути поломки в будинку.

Але ви зумієте своєчасно виявити дані поломки та не допустити небезпеки для будинку і ваших домашніх.

Риби

Риби будуть займатися справами, що стосуються їхніх дітей і документами по дітях.

Буде багато поїздок, які допоможуть вирішити багато питань пов'язаних з документами: зміна прізвища, відновлення втрачених документів.