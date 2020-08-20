В містах України з понеділка змінюють правила карантину: де і що заборонено

Карантин в Україні (колаж РБК-Україна)

В Україні оновили карантинні зони на два тижні

В Україні визначили список міст і сіл, в яких з понеділка, 24 серпня, почнуть діяти відповідні карантинних зон певні обмеження і правила. Рішення схвалили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це 20 серпня міністр Кабміну Олег Немчінов повідомив у своєму Telegram-каналі.

Нові епідемічні зони встановлюються на два тижні, після чого будуть переглянуті.

Також чиновник опублікував перелік населених пунктів, які з початку наступного тижня будуть відноситися до червоної, помаранчевої та жовтої зон.

Червона зона

Що заборонено: робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.

місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;

місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

Помаранчева зона

Не можна проводити масові заходи за участю більш ніж 100 людей і більше ніж 1 людина на 20 квадратних метрів, заборонена діяльність установ, що надають послуги з розміщення, діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, прийом дітей до дитячих таборів, обмеження роботи розважальних закладів.

місто Володимир-Волинський, Луцький, Любешівський та Маневицький райони Волинської області;

міста Ужгород та Чоп, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Івано-Франківськ, Бурштин та Калуш, Богородчанський, Калуський, Коломийський та Надвірнянський райони Івано-Франківської області;

Києво-Святошинський район Київської області;

міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;

місто Ізмаїл, Болградський, Миколаївський, Овідіопольський

та Саратський райони Одеської області;

та Саратський райони Одеської області; місто Вараш, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Острозький райони Рівненської області;

міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський та Тернопільський райони Тернопільської області;

місто Харків, Богодухівський та Первомайський райони Харківської області;

місто Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Жовта зона

В ній забороняється відвідування сторонніми особами закладів та установ соціального захисту.

місто Київ;

міста Луцьк та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Ратнівський та Старовижівський райони Волинської області;

міста Житомир, Коростень та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

міста Мукачево та Хуст, Виноградівський, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;

місто Яремче, Верховинський, Галицький, Долинський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав та Фастів, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Макарівський та Фастівський райони Київської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Лиманський, Подільський та Савранський райони Одеської області;

місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Корецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

місто Суми, Кролевецький, Недригайлівський, Охтирський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збараський, Козівський, Лановецький, Підволочиський, Теребовлянський та Чортківський райони Тернопільської області;

Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Краснокутський, Куп'янський, Нововодолазький, Харківський та Чугуївський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Нетішин та Славута, Білогірський, Волочіський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський та Старосинявський райони Хмельницької області

Зелена зона - до неї відносяться інші міста

В ній забороняється проводити масові заходи за участю більше ніж 1 людина на 5 "квадратів", розміщувати глядачів більш ніж 50% місць для сидіння, перевозити у всіх видах громадського транспорту людей більше, ніж місць для сидіння.

В містах України нові правила карантину після оновлення зон запрацюють 24 серпня (фото: t.me/nemchinovoleh)

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