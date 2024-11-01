Огорода для этого не нужно: простой способ вырастить базилик на подоконнике

Как вырастить базилик в горшке

Выращивать базилик дома не сложно. Но важно правильно подготовить место посадки и ухаживать за вкусным зеленым любимцем.

Выбор грунта

Для выращивания базилика можно использовать подготовленный грунт или смешать 1 часть перегноя и 2 часть торфа. Другой вариант - перемешать с разложенным компостом грунт из огорода.

Важно, чтобы земля была водопроницаемой и легкой - растение не любит застоя воды. Если в составе почвы нет удобрений, их обязательно следует внести и подождать до посадки 3-5 дней.

Подготовка горшка

Чтобы не пересаживать растение с его ростом, лучше сразу выбирать горшок объемом минимум 1,5 л. Чтобы предотвратить загнивание корней, выбирайте вазон с дренажными отверстиями.

Также дно контейнера советуют присыпать керамзитом, битым кирпичом или другим дренажем. Только после этого горшок наполняют грунтом.

Посадка растения

Вырастить базилик можно тремя способами:

пересадить взрослое растение в горшок

вырастить растение из черенка

посеять в почву семена

Для того чтобы выращивать базилик черенкованием, боковой побег зрелого растения ставят в стакан с водой на 1,5-2 недели. После появления корней базилик пересаживают в грунт, а через несколько дней можно срезать первые листики. Однако выращенный черенкованием базилик будет расти не более 4 месяцев.

Пророщенный из семян базилик будет жить гораздо дольше. Сначала семена замачивают в марганцовке на 2 часа, а затем сажают в увлажненную почву на глубину 1 см. Расстояние между семенами должно быть около 10 см.

Горшок накрывают пищевой плёнкой, чтобы создать парник. Первые ростки должны появиться через 5-7 дней. Тогда пленку снимают.

Уход за базиликом дома

Чтобы базилик быстро рос и радовал ароматной зеленью, важно помнить о его предпочтениях. А именно:

базилик любит тепло, поэтому температура в комнате должна составлять около 20-24 градусов

если у окна холодно, базилик нужно укутать или переставить в другое место

растение тяжело переносит сквозняки

базилику требуется много света (15-17 часов в сутки), осенью и зимой следует использовать специальные лампы

Полив базилика, пожалуй, самая сложная часть ухода. Капризное растение любит увлажненную почву, но может быстро гнить от чрезмерной поливки.

Поэтому, кроме легкого полива каждое утро, необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, чтобы земля не плесневела.

Предотвратить застой влаги также помогает рыхление почвы - эту процедуру рекомендуют проводить раз в несколько дней. Кроме того, чтобы базилик лучше рос, нужно ежемесячно удобрять растение органическим компостом.

Собирая "урожай", нужно оставить не менее 3 листочков на стебле, чтобы образовывались новые побеги. Когда кустик будет большим, верхушку растения нужно прищипнуть - тогда базилик будет расти в ширину.