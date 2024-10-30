Для красивого дома и полезных салатов: как выращивать микрозелень на подоконнике

Микрогрин или микрозелень - это молодые побеги съедобных трав и овощей, которую срезают после появления первых листьев. Такую вкусную и полезную зелень используют для салатов и основных блюд. А вырастить микрозелень дома очень просто.

Как вырастить микрозелень дома

При правильном уходе микрозелень растет довольно быстро. Но выращивание питательной зелени начинается еще с момента выбора семян.

Какую микрозелень можно выращивать

Салатная зелень, листовые овощи, травы и даже съедобные цветы можно выращивать как микрозелень, хотя некоторые сорта подходят для этого лучше, чем другие. Как отмечают, проще всего выращивать микрозелень таких культур:

брокколи

цветная капуста

белокочанная капуста

горчица

чиа

подсолнечник

гречка

Микрозелень используют для салатов и основных блюд (иллюстративное фото: Freepik)

К тому же микрозелень разных сортов можно выращивать в одном контейнере, или в разных, а смешивать перед добавлением в блюда.

Как посадить микрозелень

Для уверенности, что семена качественные и точно прорастут, лучше выбирать упаковку с пометкой "микрозелень". Относительно контейнера микрогрин неприхотлив - можно использовать даже упаковку от печенья, засыпав ее субстратом, гидрогелем, вермикулитом или обычной почвой.

Для первого выращивания рекомендуют выбирать вермикулит или кокосовый субстрат - они лучше удерживают влагу.

Для выращивания семян микрозелени требуется обычная почва или субстрат (иллюстративное фото: Freepik)

Сажают семена микрозелени следующим способом:

неглубокий контейнер засыпают слоем грунта толщиной до 10 см

семена свеклы, подсолнечника или гороха заранее нужно замочить на ночь

будущий микрогрин густо рассыпают поверхностью земли,

семена присыпают тонким слоем почвы и увлажняют опрыскиванием

контейнер накрывают пленкой и переставляют в тёплое темное место на несколько дней

Как ухаживать за микрозеленью

Как только появятся первые побеги, пленку с контейнера необходимо снять. Чтобы зелень лучше развивалась, переставьте импровизированный вазон на освещенный подоконник. Прекрасным вариантом осенью или зимой будет использование дополнительных ламп освещения.

Микрозелень любит свет (иллюстративное фото: Freepik)

Кроме яркого освещения микрозелень требует регулярного увлажнения. Однако не менее важно не допускать плесени или закисания.

Поэтому лучше опрыскивать зелень или, если в горшке есть дренажные отверстия, использовать нижний полив.

Приблизительно через неделю ваши микролистики будут готовы к сбору урожая, хотя зимой это займет на несколько дней больше времени, чем летом. Собирать микрозелень следует, когда ростки еще крохотные - либо обрывая у основания, либо выдергивая вместе с корнями.

Срезать микрогрин лучше утром (иллюстративное фото: Freepik)

Впрочем, некоторые виды растут дольше. Но определить, когда собирать микрогрин, достаточно просто: должны раскрыться семядоли и появиться по два настоящих листа.

Не стоит ждать, пока микрозелень будет больше - это уменьшит количество питательных веществ и сделает микрогрин более жестким. Кроме того, считается, что оптимальным временем для сбора зеленого урожая является утро.