Місто під Харковом замело снігом, а опалення так і не включили: люди перекрили трасу

У Куп'янську Харківської області 16 листопада випав сніг. Місто опинилося у справжніх білосніжних заметах. Все б нічого, якби не відсутність опалення. Істотні похолодання прийшли в місто ще задовго до снігу, проте тепло в будинок так і не дали. З першим снігом у місцевих урвався терпець, і вони вирішили перекрити трасу. Фото акції протесту опубліковані на Facebook-сторінці "Жити в Харкові".

З першим снігом у жителів міста, у квартирах яких досі не розпочався опалювальний сезон, урвався терпець. Вони вийшли на вулицю і перекрили дорогу. Стверджують, що навіть при працюючих обігрівачах температура у квартирах не піднімається вище 10-14 градусів. Багато з них сплять в одязі, ходять вдома у валянках.

У Куп'янську люди вийшли на мітинг через відсутність опалення після першого снігу (фото: facebook.com/myharkov)

Варто відзначити, що згідно з законодавством, опалювальний сезон починається, коли середньодобова температура переходить позначку +8 градусів. Ця межа у місті Куп'янськ Харківської області була перетнута понад тиждень тому.

Нагадаємо, що раніше синоптик розповів про погоду на День святого Миколая. Горбань прогнозує два періоди похолодання з мінусовими температурами – з 8 по 14 грудня і з 18 по 28 грудня.

Також ми писали, що в Україні 16 і 17 листопада на дорогах очікується ожеледиця. Такі дані наводить Український гідрометцентр.

Також РБК-Україна писало, що цього тижня в Україні будуть морози до -10. Найхолодніше буде у східних регіонах, де в нічний час термометри покажуть дуже низькі температури. При цьому в ряді областей очікується сніг.