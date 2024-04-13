Горизонтальные дожди и отсутствие ураганов. Что было бы, если бы Земля была плоской

Диск бы схлопнулся обратно в планету

Перед тем как рассматривать возможность сделать Землю плоской, давайте разберемся, почему она имеет форму круга - это обусловлено гравитацией. Гравитация - это сила, которая действует между всеми объектами с массой во Вселенной и притягивает их друг к другу.

Из-за гравитации материя стремится принять наиболее компактную форму, когда каждая ее частица находится равномерно близко к центру, образуя сферу. Даже в условиях невесомости на МКС вода не образует капель, а превращается в шар.

Уже в 1857 году физик Джеймс Максвелл опроверг возможность существования плоских объектов в космосе, изучая кольца Сатурна. Ранее многие астрономы считали их сплошными и твердыми, однако расчеты Максвелла показали, что они не могут быть ни твердыми (иначе их бы разрушила гравитация), ни жидкими (в таком случае они бы распались на капли). Физик установил, что они состоят из роя мелких, не связанных метеоритов.

Если бы Земля вдруг стала плоской, это вызвало бы серьезные проблемы. Гравитация начала бы смещать материю к общему центру, и диск Земли быстро развалился бы на обломки, а затем схлопнулся бы обратно в сферу.

Такая геологическая катастрофа на плоской планете была бы катастрофической, которая перемолола бы миллион тонн грунта и полностью уничтожила жизнь.

Деревья стали бы расти под углом

Давайте рассмотрим гипотетическую ситуацию: предположим, что Земля станет плоской, но в то же время устойчивой благодаря использованию сверхпрочного материала, такого как адамантий или вибраниум. Как изменится жизнь на такой планете?

Геофизик Джеймс Дэвис из Обсерватории Ламонт-Доэрти при Колумбийском университете указывает на то, что гравитация на плоской Земле будет вести себя необычным образом. Сторонники теории о плоской Земле предполагают, что сила притяжения будет всегда направлена вниз. Однако фактически она будет тянуть к центру диска, что приведет к ряду интересных последствий.

Важно отметить, что наличие гравитационной силы оказывает влияние на рост растений через явление, известное как геотропизм. Это направленный рост организмов, обусловленный гравитационной силой.

Растения, грибы и некоторые другие организмы стремятся расти вертикально вверх, что позволяет им получать максимальное количество света, воды и питательных веществ. Если бы растительные клетки не могли ориентироваться по гравитации, определяя верх и низ, они пускали бы корни в небо и умирали от нехватки почвы вокруг.

На плоской Земле растения начали бы расти вертикально только в самом центре диска, который соответствует Северному полюсу на карте сторонников плоской Земли. В других частях диска деревья отклонялись бы в сторону от центра, а у самых краев они бы расстилались по земле.

Вещи падали бы не вниз, а вбок

На плоской Земле в форме диска физические законы столкнулись бы с необычными вызовами. Из-за гравитационного вектора, направленного к центру диска, предметы падали бы вертикально только у полюса. В других местах все падающие объекты двигались бы под углом. На краю плоской Земли предметы бы не падали вниз, а скатывались к центру.

Путешествия на такой Земле стали бы сложными из-за постоянного ощущения подъема при удалении от центра диска.

Для тех, кто смело решился бы отправиться к краю Земли, потребовалось бы альпинистское снаряжение, так как на последних этапах пришлось бы преодолевать горизонтальные участки, ползя и закрепляясь за поверхность планеты с помощью ледорубов. Горизонтальное перемещение напоминало бы восхождение по крутым скалам.

Атмосфера стала бы скапливаться в центре диска

В настоящее время атмосфера Земли имеет примерно одинаковую толщину вокруг всего глобуса, так как гравитация одинаково действует повсюду.

Однако на плоской Земле климат был бы значительно отличался. Вся атмосфера начала бы сосредотачиваться в центре диска. В результате в середине плоскости образовалась бы область воздуха с высокой плотностью и давлением, а на краях возник бы космический вакуум.

Жизнь могла бы существовать лишь в умеренных областях плоской Земли. В центре диска условия для жизни были бы крайне неблагоприятны из-за экстремальных уровней давления и температуры воздуха, а у краев мы бы столкнулись с невыносимыми условиями.

Позвоночные животные, включая человека, погибли бы за считанные секунды, а менее устойчивые формы жизни, такие как растения, выдержали бы несколько часов, прежде чем также исчезнуть. Кроме того, из-за отсутствия атмосферного давления вода на краях диска быстро испарилась бы, и эти области превратились бы в пустыни.

Дожди начали бы идти горизонтально

Если бы гравитация была направлена к центру планетарного диска, осадки также бы сгущались к этой точке. Таким образом, только в его середине погода была бы схожей с тем, к которой мы привыкли на круглой Земле. Чем дальше от центра диска, тем более горизонтальными становились бы осадки.

Джеймс Дэвис из Обсерватории Ламонт-Доэрти отмечает, что в итоге вся вода на плоской Земле сконцентрировалась бы в центре мира, образуя там огромный океан. Чем дальше от центра, тем более засушливым становился бы климат.

Не было бы больше землетрясений и ураганов

Однако на плоской Земле были бы и свои плюсы. Например, не существовала бы геологическая активность, такая как движение тектонических плит. Это означает, что прекратились бы извержения вулканов и землетрясения.

Кроме того, на такой Земле не возникали бы ураганы и тайфуны. Это объясняется тем, что их разрушительная сила связана с эффектом Кориолиса: вихревые воронки образуются из-за воздействия инерции на потоки ветра, вызванной суточным вращением планеты.

Именно из-за эффекта Кориолиса в Северном полушарии ураганы всегда вращаются против часовой стрелки, а в Южном - по часовой.

Не стало бы полярных сияний и магнитного поля Земли

Отсутствие геологической активности приводит к некоторым проблемам. Согласно данным NASA, на обычной сферической Земле вращение расплавленного металла, окружающего железное ядро внутри планеты, порождает мощные электрические токи. Они создают магнитное поле, которое защищает планету от солнечной радиации.

На плоской Земле, однако, твердое круглое ядро не смогло бы сформироваться из-за специфики гравитации на такой планете. Жидкие породы внутри были бы распределены ближе к центру диска и не вращались бы по инерции вокруг ядра. Следовательно, на такой планете не возникло бы магнитного поля.

Это означает, что жизнь на плоской Земле была бы невозможна из-за воздействия солнечной радиации. Полярные сияния также были бы невозможны на такой планете.

В течение следующих миллионов лет солнечный ветер постепенно сдул бы атмосферу плоской Земли, а затем испарилась бы вода. В результате условия на такой планете стали бы похожи на марсианские.