Орешки "Рафаэлло": рецепт невероятного сочетания двух видов сладостей
Печенье-орешки известны каждому из детства, а кокосовый вкус Рафаэлло невозможно спутать с другими конфетами. Оказывается, эти сладости можно объединить, сохранив начинку и добавив вкусное печенье.
О том, как готовить орешки со вкусом Рафаэлло, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал BakeSense.
Что нужно для орешков со вкусом Рафаэлло
Для того чтобы приготовить орешки со вкусом Рафаэлло, нужно следующие ингредиенты:
- мука (высший сорт) - 250 г
- сливочное масло - 120 г
- сливки (жирность 33%) - 150 г
- белый шоколад - 150 г
- масло кокосовое (не рафинированное) - 50 г
- подсолнечное масло - 1 ст. л.
- яйца (категория С1) - 1 шт.
- орешки (фундук) - 20-23 шт.
- кокосовая стружка - 3-4 ст. л.
- сахарная пудра - 50 г
- соль - щепотка
- разрыхлитель - 7 г
Как готовить орешки со вкусом Рафаэлло
Для приготовления печенья-орешков "Рафаэлло" сначала следует приготовить крем, ведь он долго охлаждается.
Разломайте шоколад на маленькие кусочки и переложите его в глубокую миску. Подогрейте сливки и влейте их в шоколад вместе с кокосовым маслом.
Чтобы крем был однородным, перебейте его блендером. Накройте миску пищевой пленкой и поместите крем в холодильник на 4 часа.
Как готовить крем для конфет "Рафаэлло" (скриншот / BakeSense)
Чтобы приготовить песочное тесто для печенья-орешков, предварительно достаньте масло из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Или поместите масло в теплую посуду.
Смешайте муку с разрыхлителем, а затем просейте в глубокую миску. Мягкое масло разотрите с сахарной пудрой и солью в другой посуде.
Добавьте к маслу яйцо и перемешайте массу до однородности. После этого всыпьте в посуду с маслом муку.
Замешайте тесто для печенья-орешков. Оно должно быть достаточно плотным и не прилипать к рукам. Его количества хватит на 40-46 половинок печенья.
Готовое тесто для печенья-орешков (скриншот / BakeSense)
Прогрейте металлическую форму для печенья, смажьте ее подсолнечным маслом или маслом, а из теста сформуйте небольшие шарики. На одну половинку печенья нужно приблизительно 10 г теста.
Когда нагреется металлическая форма, выложите тесто. Закройте форму и выпекайте орешки в течение 1-1,5 минут с каждой стороны.
Как сделать печенье-орешки (скриншот / BakeSense)
Готовое печенье становится золотистого цвета и легко снимается с формы. Когда печенье охладится, его можно наполнять кремом.
Переложите крем в кондитерский мешок, и заполните половинки печенья. В одну половину "орешка" уложите фундук, а затем склейте печенье.
Края орешка нужно смазать кремом, а затем присыпать кокосовой стружкой. Готовые орешки следует хранить в холодильнике, ведь при комнатной температуре крем достаточно жидкий.
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