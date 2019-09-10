Горе-батько бив і розбещував маленьких дітей у Вінниці: нові деталі (відео)

Підозрюваний у жорстокому побитті і розбещенні своїх маленьких дітей покінчив життя самогубством у СІЗО Вінниці. На відео з камери, встановленій в його квартирі, видно, як він б'є, а потім і душить свою трирічну дочку. Після обшуку були виявлені порноролики з дівчинкою та її п'ятирічним братом.

32-річного чоловіка затримував спецназ. Йому інкримінують знущання над своїми маленькими дітьми. У поліції кажуть, що батько неодноразово бив дітей, йдеться в сюжеті ТСН.

"Уявіть собі удар наотмаш рукою по голові трирічній дівчинці, після чого душив її", - каже Юрій Педос, керівник ГУ Нацполіції Вінниччини.

Для мешканців будинку арешт сусіда став абсолютною несподіванкою. Багато хто говорить про нього, як про зразкового батька, який сам виховував маленьких дітей.

Старший хлопчик був усиновлений - його мати два роки тому позбавили батьківських прав.

Але сусіди, які живуть неподалік, розповіли, що здогадувалися - в родині відбувається щось недобре. Трирічна Злата часто з'являлася з синцями на обличчі, а вночі було чути її плач.

Люди викликали соцслужби, а коли результату не було - звернулися в поліцію.

"У дітей синці. Одним сусідам каже, впала з гойдалки, мені каже - з ліжечка впала. Ліжечка у них в квартирі немає", - розповідає Тетяна, сусідка сім'ї.

Батько бив і розбещував дітей у Вінниці (кадри з квартири, відео: YouTube/ТСН)

Слідчі встановили у квартирі приховані камери і жахнулися від побаченого. Чоловік крім фізичного побиття, своїх дітей знімав у порно і розсилав відео по мережі.

"Він статеві органи свого сина знімав і розсилав по мережі з пропозицією вступити з ним в статевий зв'язок", - розповіли в поліції.

Крім того, в квартирі цілковита антисанітарія. Діти спали на підлозі на брудному матраці. У будинку немає їжі. А батько, за словами сусідів, міг на день залишити дітей без нагляду.

В соціальних службах цього чомусь не помічали. Кажуть, коли мати позбавили батьківських прав, дітей без питань віддали батькові.

Чоловікові інкримінували жорстоке поводження і розповсюдження дитячого порно. Підозрюваного відправили в ізолятор, а вранці знайшли повішеним у камері-одиночці.

Злату і Давида віддадуть на усиновлення. Але тепер у поліції багато питань до соціальних служб та вихователей дитячого садка, які або не побачили, або не захотіли побачити, що в родині відбувається щось недобре.

Батько бив і розбещував дітей у Вінниці (відео: YouTube/ТСН)

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Як повідомлялося, днями у Львові стався кричущий випадок - на одній з дитячих майданчиків мати спробувала напоїти алкоголем свою шестирічну дочку.