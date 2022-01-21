Гордість міста: дніпровська студія COLOR MUSIC випустила новий кліп

Чотири дні тому на своєму YouTube-каналі вони випустили новий кліп на кавер пісні Ed Sheeran Photograph.

Ідея нового музичного ролика полягає в тому, що єдине, де назавжди можна відобразити дитинство - фотографії та відео. Тому зйомки символічно проходили в кінотеатрі, де кожен із учасників колективу зміг побачити свої перші кроки з боку музичної індустрії.

Тепер колектив поставив перед собою нову мету - дати великий концерт у Дніпрі, щоб мешканці рідного міста теж їх почули.

"Нас підтримує величезна кількість людей по всьому світу, у тому числі керівництво нашого міста, Палац творчості дітей та юнацтва, Департамент молодіжної політики та патріотичного виховання. Завдяки цьому ми маємо можливість розвиватися далі. Коли ми дивимося на коментарі під відео, то бачимо величезну кількість відгуків англійською, корейською, але мало українською. Ми розуміємо, що Дніпро ще просто не почув про наш талановитий колектив", - розповіла Олена Петрікова.