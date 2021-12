Мільйони переглядів та всесвітня слава: у Дніпрі діти переспівали Coldplay та BTS трьома мовами

Два тижні тому колектив отримав ліцензію від відомого гурту Coldplay на український кавер їхньої пісні в колаборації з BTS під назвою "My Universe".

У студії "COLOR MUSIC" більшість дітей займається з 4 років. У місті та країні колектив давно на слуху завдяки перемогам у безлічі пісенних конкурсів. Але всесвітню популярність гурту приніс саме YouTube. Відео з виступів "COLOR MUSIC" набирали сотні тисяч переглядів. З моменту початку коронавірусної пандемії колектив почав більш активно публікувати на платформу ролики з каверами на відомі пісні, а також кліпами.

"Все почалося з першого каверу на пісню Coldplay - Something just like this. Саме вона зробила наш хор дійсно популярним у всьому світі. На сьогоднішній день наше відео налічує понад 59 млн переглядів", - розповіла Олена Петрікова.

Зв'язок із Coldplay колектив встановив рік тому за сумних обставин - у однієї з учасниць виявили онкологію. Завдяки щасливому випадку фанат "COLOR MUSIC" із Нідерландів зміг зв'язатися з менеджерами групи Coldplay з проханням про фінансову допомогу на лікування для дівчинки. Зараз маленька Віра пройшла вже 4 курси хіміотерапії і почувається краще.

Цього року, коли гурт вирішив записати кавер на пісню Coldplay та BTS "My Universe", їм довелося перекласти частину тексту, написаного корейською мовою. Як пояснила керівник хору, прочитати реп в оригіналі для дітей виявилося непосильним завданням. Так і народився кавер на пісню, що звучить трьома мовами. Проте для того, щоб пустити його в ротацію на музичних майданчиках, була потрібна ліцензія. Тому колектив за допомогою друга з Нідерландів знову звернувся до Coldplay. Після оформлення всіх формальностей вони отримали офіційний дозвіл.

Особливо важливим для дітей виявився електронний лист від учасників гурту Coldplay. У ньому вони захопилися, наскільки талановитим є колектив, який зміг записати цей неймовірний кавер.