Гордон відзначився в прямому ефірі новим каламбуром в стилі мема про Обаму

Новий мем народився після відповіді журналіста на питання ведучого, чи надходили йому пропозиції взяти участь в будь-яких проектах на телебаченні.

""Танці з зірками були", "Маска" була. "Орел і Решка" - не було", - відповів Гордон.

Розповідь про проект "Маска" зацікавила Василя Голованова, і ведучий звернувся до глядачів з таким питанням: "Нічого собі, друзі! Ви б хотіли побачити Дмитра Гордона в проекті"Маска"?

"Ілона..."- сказав Гордон.

"Ілон Маска" - уточнив Голованов.

"Ну типу", - проказав журналіст.

"А ви не зупиняєтеся, я дивлюся, історія з Бараком - вічно жива", - з іронією відреагував на такі словами Гордона ведучий.

Відео: Дмитро Гордон пожартував про шоу "Маска" в стилі свого мема про Обаму

Нагадаємо, раніше Гордон під час інтерв'ю з Михайлом Ходорковським пожартував про його ув'язнення і президента США Барака Обами, обігравши слово барак, в якому проживав бізнесмен в колонії, з ім'ям американського президента.

Відео: Дмитро Гордон пожартував про Барака Обаму