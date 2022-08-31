Що Горбачов говорив про Україну і російську війну: згадуємо цитати автора "перестройки"

Володар Нобелівської премії миру Горбачов фактично підтримував агресію РФ проти України та окупацію територій нашої держави. Коли ж російська війна набула повномасштабного характеру, він раптово змінив свою думку, прямо розкритикувавши Володимира Путіна.

Горбачов про повномасштабне вторгнення РФ в Україну

Після великої інтервенції 24 лютого в Україну, Михайло Сергійович заявив, що розчарований Путіним, який своєю політикою "знищив всю його спадщину". Слова останнього генсека КПРС передав його друг, російський журналіст Олексій Венедиктов.

"Я можу вам сказати, що він розчарований. Звичайно, він розуміє (що зараз відбувається). Це була справа його життя. Свободи - це справа Горбачова", - заявив журналіст в інтерв'ю для Forbes Russia.

Горбачов про окупацію Криму

А ось кілька років тому Горбачов так само прямо розхвалював цю саму загарбницьку політику Путіна, коли коментував окупацію українського півострова Крим.

Так, екс-президент СРСР в інтерв'ю газеті The Sunday Times назвав анексію АРК "правильним рішенням" Росії.

Він заявив журналістам, що на місці Путіна вчинив би також в аналогічній ситуації.

Горбачову заборонили в'їзд в Україну

Після таких "кримських" висловлювань в 2016 році та прямої підтримки окупації частини території України СБУ вирішило заборонити Горбачову в'їзд у нашу країну терміном на 5 років.

Михайло Сергійович прокоментував ситуацію такими словами: "Добре! Я туди не їжджу і не їздитиму".

Горбачов про Мінські домовленості

Екс-президент СРСР вважав, що Мінські угоди між Україною і РФ - єдиний вихід, щоб врегулювати ситуацію. При цьому виводив "за дужки" Росію, а про війну на Донбасі говорив як про "український конфлікт".

"Я вважаю: обидві сторони українського конфлікту порушують припинення вогню, обидві сторони винні в застосуванні особливо небезпечних видів зброї та в порушеннях прав людини. "Війна до переможного кінця" неможлива. Пора зупинитися!"- заявляв Горбачов у 2014 році.

Михайло Горбачов (фото: gorby.ru)

Горбачов про загрозу ядерної війни

Колишній президент СРСР висловлював думку в 2015 році в коментарі Reuters, що конфлікт між РФ і України, в який залучені також держави Європи, може призвести до ядерної війни.

"Війна такого роду неминуче призведе до ядерної війни... Ми не переживемо в найближчі роки, якщо хтось зірветься в цій "перегрітій" ситуації. Я вкрай стурбований", - говорив він.

Горбачов про новий Радянський Союз

Михайло Горбачов час від часу зізнавався в ностальгічних почуттях щодо СРСР. При цьому фактично вторив Путіну з його ідеєю фікс про створення держави, аналогічного розпалася в 1991 році.

Так, в грудні 2016 року він допустив можливість появи в межах колишнього СРСР нової "Союзної держави", заявивши наступне: "Радянського Союзу - ні, а Союзу - так. Я вважаю, що Союз новий може бути".

Горбачов про сепаратизм у Росії

Михайло Сергійович у 2017 році заявив, що в РФ є власні "Каталонії", провівши паралелі між ситуацією в Іспанії, де в регіоні активізувалися сепаратні настрої, і подіями в СРСР.



"Я не буду говорити про іспанську Каталонію. Не буду, тому що у нас багато своїх "Каталоній", з якими треба ще багато розбиратися", - сказав він.

Михайло Горбачов (фото: twitter.com/mgorbachev)