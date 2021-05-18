У горах Туреччини зникла одеситка: з'явилися нові подробиці розслідування

Брат Яни вилетів до Туреччини відразу після зникнення сестри

Яна Кривошея повинна була після відпустки сісти в літак 10 травня і повернутися в Україну. Однак в аеропорту вона так і не з'явилася і в літаку її не було. Рідні забили на сполох.

Останній раз на зв'язок вона виходила 2 травня – написала мамі в вайбер про те, що піднялася на вершину Geyik Sivrisi (висота 1715 метрів) і привітала з Великоднем.

Також вона намагалася зателефонувати іншим родичам, але зв'язок був поганий. 4 травня вона не відповіла на повідомлення матері й рідні зв'язалися з поліцією Туреччини та повідомили про зникнення.

Що вдалося з'ясувати про Яну Кривошею

Телефон жінки був включений до 4-5 травня і швидше за все їм вже ніхто не користувався, а батарея розрядилася.

Вона розпитувала про сходження на гору в кемпінгу Josito. 10 Травня про зникнення українки повідомили українському консулу в Туреччині й 11 травня туди вилетів брат Яни.

Поліція відстежила маршрут одеситки від аеропорту до кемпінгу, знайшли водія і з ним поговорили, також побували в готелі та зняли там відбитки пальців.

12 травня на горі виявили намет Яни Кривошиї, в якому залишилися деякі її речі. Двох рюкзаків, з якими подорожувала туристка, там не було.

Вершину обстежили альпіністи, поліцейські та рятувальники. Були опитані й інші туристи, які перебували в тій місцевості. Були перевірені всі тупикові маршрути та обриви, а гору обстежили за допомогою дронів. Але ніяких слідів зниклої виявити не вдалося.

Поліція розглядає три версії

Брат Яни повідомив, що зараз розглядається три версії її зникнення. Вона могла зірватися з гори в який-небудь вузький обрив або заблукала.

Також дівчина могла забрести далеко від цивілізації, влізти ще на одну гору або стати жертвою викрадення. На користь останнього свідчать той факт, що останнім місцем розташування стільникового телефону Яни стало місто Манавгат, яке знаходиться за 90 км від місця, де виявили її намет. З 12 травня турецька поліція безуспішно намагається отримати дані від стільникового оператора зв'язку.

"Досі поліція не відстежила підозрюваних, не дізналася, хто саме був поруч з нею. Можливо, саме ця людина намагалася включити мобільний телефон і зламати Гугл-аккаунт сестри за 90 кілометрів від місця її останньої стоянки", - повідомив Владислав Кривошея.

На сторінці Владислава зазначено, що завтра в район пропажі Яни відправиться ще одна пошукова група.