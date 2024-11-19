Google рискует раз и навсегда потерять контроль над браузером Chrome: причины

Цели США касательно Chrome

Министерство юстиции США планирует обратиться к федеральному судье с требованием обязать Google продать Chrome. Это предложение связано с усилиями по ограничению доминирования компании на рынке онлайн-рекламы.

Антимонопольный иск против Google утверждает, что компания злоупотребляет своим рыночным влиянием, препятствуя конкуренции и нанося ущерб потребителям. В течение нескольких лет агентство изучало бизнес-практики компании, включая ее поисковую систему, рекламный бизнес и операционную систему Android.

Министерство юстиции пришло к соглашению о том, что необходимо обязать Google лицензировать результаты и данные своей популярной поисковой системы, а также предоставить веб-сайтам больше возможностей для предотвращения использования их контента продуктами искусственного интеллекта Google.

Антимонопольные органы намерены предложить Google отделить свою операционную систему Android для смартфонов от других своих продуктов, включая поиск и магазин мобильных приложений Google Play, которые теперь продаются как пакет, сообщили источники. Они также готовы добиваться требования, чтобы Google делилась большей информацией с рекламодателями и давала им больше контроля над тем, где показываются их объявления.

Если предложение DOJ будет удовлетворено, последствия для отрасли могут быть серьезными. Chrome, являющийся самым популярным веб-браузером в мире, может быть продан, что изменит конкурентный ландшафт. Это также может стимулировать инновации и привести к снижению цен для пользователей.

Однако на данном этапе это лишь предложение. Окончательное решение о продаже будет принимать судья, и процесс может занять годы.

Владение самым популярным в мире веб-браузером является ключевым для рекламного бизнеса Google. Компания может видеть активность зарегистрированных пользователей и использовать эти данные для более эффективного таргетирования рекламных акций, которые приносят большую часть ее дохода.

Google также использует Chrome для направления пользователей к своему флагманскому продукту ИИ Gemini, который имеет потенциал для развития из бота-ответчика в помощника.

Реакция Google

Google пока не прокомментировала планы Министерство юстиции США. Ранее компания защищала свои бизнес-практики, утверждая, что конкурирует честно и что ее продукты приносят пользу потребителям.

Продажа Chrome - лишь один из возможных исходов антимонопольного дела. Министерство также может наложить штрафы, ввести ограничения или внести структурные изменения в бизнес Google.

Будущее компании и ее доминирующих продуктов остается неопределенным, и исход дела может значительно повлиять на всю технологическую индустрию.