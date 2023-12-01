Google представила новые функции для Android, Wear OS и Android TV

Android

На платформе Android теперь возможна авторизация с использованием пин-кодов и физических USB ключей безопасности FIDO2, которые обеспечивают удобный доступ к сайтам без необходимости вводить сложные пароли. Даже при потере или краже физического ключа злоумышленнику будет недоступен без соответствующего пин-кода.

В программе "Google Сообщения" в настоящее время ведется тестирование функции "Голосовое настроение", которая автоматически адаптирует фон и эмодзи в аудиосообщении к тону голоса, что позволяет более точно выражать удивление или восхищение.

Дополнительной новинкой в "Сообщениях" стали "Эффекты реакций". При использовании этого эффекта при реакции на сообщение собеседник увидит увеличившуюся анимацию на своем экране. Эта функция находится в стадии бета-тестирования.

"Эффекты реакций" (фото: Google Blog)

WearOS

Теперь с часов можно активировать и настроить совместимые умные устройства в доме, такие как робот-пылесос или изменение цвета освещения в гостиной. Введены два новых режима: "Дома" и "Уехал", которые позволяют управлять всей техникой умного дома одним нажатием кнопки, запуская предварительно настроенные сценарии, такие как отключение освещения, активация камер и робота-пылесоса.

Режимы "Дома" и "Уехал" (фото: Google Blog)

В скором времени станет доступным голосовое управление сценариями Google Ассистента (или Routines) прямо с часов. Новый виджет Google Ассистента будет отображать на циферблате всю необходимую информацию для пользователя, такую как предупреждение о погоде, обновление авиарейсов и напоминание о событиях из Календаря.

Google TV

Пользователям Google TV в США теперь доступно 115 бесплатных каналов, включая более 10 новых.

Функции доступности

Введен режим озвучивания экрана TalkBack, позволяющий слабовидящим пользователям получать описания изображений, даже если авторы не предоставили такую информацию: нейросеть анализирует фотографии и создает их текстовые описания.

На следующей неделе будет добавлена функция генерации субтитров для телефонных звонков и видео, сохраненных локально на смартфоне. Позже появится возможность ввода текстового ответа прямо во время озвученного телефонного звонка, что позволит пользователям с нарушениями слуха и речи эффективно общаться с минимальными задержками.