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Google добавит необычную функцию в поисковик, связанную с покупкой товаров в интернете

Пользователям больше не придется тратить время на поиск лучших скидок и выгодных акций (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Google запустила новую функцию в поисковике, которая может помочь найти подарки и нужные вещи для покупки быстрее и легче.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Google Blog.

Компания анонсировала создание нового раздела предложений в Поиске, а также новые функции в браузере Chrome, которые помогут покупателям проверять наличие скидок и отслеживать цены.

Новый раздел позволяет легко находить в распродаже товары по всему Интернету в одном месте. Покупатели могут пролистывать карусели по категориям или искать товары по ключевым словам.

Страница предложений также учитывает, что покупатели обычно любят покупать, когда они зарегистрированы в Google, поэтому могут видеть персональные рекомендации. Чтобы получить доступ к ней, нужно ввести "shop deals" в поисковике.

Функция "shop deals" в поисковике (gif: Google)

На десктопных версиях Chrome теперь может активно искать скидочные коды, чтобы помочь покупателям сэкономить деньги во время шопинга.

Кроме того, Google также расширяет поисковые ценовые инсайты в Chrome для настольных компьютеров. Эти функции будут показывать покупателям типичный диапазон цен и истории ценового графика на товар, чтобы они могли принимать обоснованные решения о том, когда выгоднее покупать.

Диапазон цен и ценовой график на товар (фото: Google)

Чтобы просмотреть ценовую аналитику, покупатели могут найти ярлык "Аналитика цен" в адресной строке Chrome.

Ранее мы писали о том, как бывшие инженеры Google представили робот-пылесос, совсем не похожий на другие.

А еще у нас есть материал о том, как Google встроил искусственный интеллект в онлайн-карты.

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