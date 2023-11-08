Google добавит необычную функцию в поисковик, связанную с покупкой товаров в интернете

Компания анонсировала создание нового раздела предложений в Поиске, а также новые функции в браузере Chrome, которые помогут покупателям проверять наличие скидок и отслеживать цены.

Новый раздел позволяет легко находить в распродаже товары по всему Интернету в одном месте. Покупатели могут пролистывать карусели по категориям или искать товары по ключевым словам.

Страница предложений также учитывает, что покупатели обычно любят покупать, когда они зарегистрированы в Google, поэтому могут видеть персональные рекомендации. Чтобы получить доступ к ней, нужно ввести "shop deals" в поисковике.

Функция "shop deals" в поисковике (gif: Google)

На десктопных версиях Chrome теперь может активно искать скидочные коды, чтобы помочь покупателям сэкономить деньги во время шопинга.

Кроме того, Google также расширяет поисковые ценовые инсайты в Chrome для настольных компьютеров. Эти функции будут показывать покупателям типичный диапазон цен и истории ценового графика на товар, чтобы они могли принимать обоснованные решения о том, когда выгоднее покупать.

Диапазон цен и ценовой график на товар (фото: Google)

Чтобы просмотреть ценовую аналитику, покупатели могут найти ярлык "Аналитика цен" в адресной строке Chrome.