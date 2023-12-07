Google анонсировала Gemini - крупнейший и мощный конкурент ChatGPT

Три компонента Gemini

Гендиректор Google подчеркнул, что выпуск языковой модели Gemini является значительным шагом вперед, который в конечном счете повлияет на многие продукты компании. Она является чем-то большим, чем одна языковая модель.

Существует более легкая версия ШИ-модели, известная как Gemini Nano, предназначенная для автономной работы на устройствах с Android.

Параллельно с этим существует более мощная версия - Gemini Pro, которая в будущем станет основой для многих сервисов Google и уже сегодня является базой для чат-бота Bard.

Дополнительно Google разработала ИИ-модель Gemini Ultra, которая является самой мощной в линейке языковых моделей компании. Она в основном предназначена для использования в центрах обработки данных и интеграции с корпоративными программами.

Компания представляет свою ИИ-модель на рынке потребительских товаров несколькими способами. Теперь чат-бот Bard функционирует на базе Gemini Pro, а владельцы Pixel 8 Pro могут воспользоваться новыми возможностями благодаря интеграции с Gemini Nano.

Возможность использования Gemini Ultra станет доступна в следующем году. С 13 декабря разработчики и корпоративные клиенты смогут получить доступ к Gemini Pro через Google Generative AI Studio или Vertex AI в облачной платформе Google Cloud.

Gemini представляется в трех версиях: Ultra, Pro и Nano (фото: Google)

Сравнение Gemini и ChatGPT

На данный момент Gemini способен обрабатывать запросы только по-английски, но в будущем планируется добавить поддержку других языков. Согласно заявлению Сундара Пичаи, данная ИИ-модель будет встроена в поисковую систему Google, рекламные продукты компании, браузер Chrome и другие сервисы.

В ходе презентации Gemini гендиректор Google DeepMind Демис Хассабис сообщил, что компания провела тщательное сравнение своей языковой модели с GPT-4, последней версией нейросети, лежащей в основе ChatGPT.

"Мы провели очень тщательный сравнительный анализ систем. Я думаю, что мы существенно опережаем конкурента по 30 из 32 показателей", - сказал Хассабис, указывая на 32 хорошо зарекомендованных теста сравнения крупных языковых моделей. Он также отметил, что в некоторых тестах преимущество Gemini над GPT-4 минимально, тогда как в других оно более ощутимо.

В этих тестах наибольшим преимуществом Gemini стала способность понимать видео и аудио, а также взаимодействовать с ними. В общем, Google придерживается идеи интегрировать эти возможности непосредственно в Gemini, в отличие от OpenAI, которая создала отдельные ИИ-модели для обработки изображений и аудио, такие как DALL-E и Whisper.

Логотип модели Gemini (фото: Google)

В настоящее время базовые версии Gemini поддерживают только текстовый ввод и вывод, но более мощные версии алгоритма, включая Gemini Ultra, способны работать с изображениями, видео и аудио.

Презентация Gemini явно показывает, что Google рассматривает новый алгоритм как масштабный проект и важный шаг вперед для всей компании.

Gemini представляет собой ИИ-модель, к которой Google двигалась много лет, возможно, даже прежде, чем появился ChatGPT. Компания приложила много усилий для обеспечения безопасности и надежности Gemini, проведя внутреннее и внешнее тестирование алгоритма, но, согласно заявлениям руководства, это не гарантирует, что нейросеть будет работать абсолютно без ошибок.