Гонорары в сотни миллионов. Названы самые богатые звезды Великобритании до 30 лет

Гарри Стайлс второй год подряд возглавляет рейтинг

На верхушке списка, как и в 2022 году, находится Гарри Стайлс , чья карьера сейчас стремительно развивается.

Гарри Стайлс (фото: instagram.com/harrystyles)

Не последнюю роль в этом сыграл тур "Love on Tour", благодаря которому за два года удалось собрать 508 млн фунтов стерлингов.

Кроме того, Гарри заключил контракты с Marvel и Gucci.

Гарри Стайлс (фото: instagram.com/harrystyles)

Второе место в рейтинге заняла Дуа Липа, чье состояние оценивается в впечатляющие 82,5 миллиона фунтов стерлингов.

И да, успех не ограничивается только музыкой. У нее есть собственный бренд с онлайн-книжным клубом, подкастом и разнообразными предложениями от известных модных домов.

Дуа Липа (фото: Getty Images)

Кроме того, в этом году Дуа Липа представила свою линейку для Versace. И не стоит забывать ее маленькую, но значительную роль в фильме "Барби".

Третье место занимает солист из One Direction, Найл Хоран, чей доход составляет значительные 60,4 миллиона фунтов стерлингов.

Найл Хоран (фото: instagram.com/niallhoran)

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