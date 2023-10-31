Гонорары в сотни миллионов. Названы самые богатые звезды Великобритании до 30 лет

Британские журналисты опубликовали список самых богатых звезд Великобритании в категории до 30 лет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Mail.
На верхушке списка, как и в 2022 году, находится Гарри Стайлс , чья карьера сейчас стремительно развивается.
Гарри Стайлс (фото: instagram.com/harrystyles)
Не последнюю роль в этом сыграл тур "Love on Tour", благодаря которому за два года удалось собрать 508 млн фунтов стерлингов.
Кроме того, Гарри заключил контракты с Marvel и Gucci.
Гарри Стайлс (фото: instagram.com/harrystyles)
Второе место в рейтинге заняла Дуа Липа, чье состояние оценивается в впечатляющие 82,5 миллиона фунтов стерлингов.
И да, успех не ограничивается только музыкой. У нее есть собственный бренд с онлайн-книжным клубом, подкастом и разнообразными предложениями от известных модных домов.
Дуа Липа (фото: Getty Images)
Кроме того, в этом году Дуа Липа представила свою линейку для Versace. И не стоит забывать ее маленькую, но значительную роль в фильме "Барби".
Третье место занимает солист из One Direction, Найл Хоран, чей доход составляет значительные 60,4 миллиона фунтов стерлингов.
Найл Хоран (фото: instagram.com/niallhoran)
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