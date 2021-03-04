Голубовська повідомила про новий штам коронавірусу: він дістався до України

"Цікаво, в догонку до мого посту про особливості клінічного перебігу COVID-19 на даний момент, де я припустила, що ми маємо справу з новим штамом вірусу, сьогодні таки отримані цьому деякі докази", - написала медик.

Вона повідомила, що секвеновані зразки матеріалу від двох хворих (Івано-Франківськ) виявили мутацію в S-білку в положенні 501-N501Y. За словами інфекціоніста, ця мутація виявлялася у британського, бразильського та південно-африканського штамів.

"Ця мутація виявляється у "британського", "бразильського" і "південно-африканського" штамів. Є думка, що вона сприяє посиленню заразності через більшу спорідненість вірусу до рецепторів АПФ", - зазначила інфекціоніст.

За словами Голубовської, Україну зараз накрила нова хвиля інфекції з великим відсотком важких пацієнтів.

"Даних за те, що вона викликає збільшення смертності, немає. Проте зараз за короткий проміжок часу нас накрила чергова хвиля захворюваності з великою часткою важких хворих, відділення інтенсивної терапії переповнені, і, боюся, цей період для нас буде найважчим з часу появи перших хворих", - розповіла медик.