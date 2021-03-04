ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дивний симптом: лікар з Дніпра розповів про самопочуття на 5 день після вакцинації

Новость на русском → Дніпро, Четвер 04 березня 2021 13:08
Дивний симптом: лікар з Дніпра розповів про самопочуття на 5 день після вакцинації Лікар з Дніпра повідомив про дивний симптом на 5 лінь після вакцинації (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Лікар медицини невідкладних станів Олексій Берегій з Дніпра веде щоденник вакцинованого і розповідає про своє самопочуття по днях. Він описує симптоми, які виникають у нього після введення вакцини від коронавірусу.

Свій "Щоденник вакцинованого" Олексій Бережи публікує на сторінці Facebook.

Першу дозу вакцини медик отримав 26 лютого. Як він зазначив у своєму щоденнику з гумором, відчуття після уколу були незвичні, але в цілому стан було відмінний. Через добу у лікаря трохи піднялася температура тіла і з'явився легкий головний біль, який Берегій списав на побічну дію вакцини або "вік".

Також він зазначив, що місце уколу трохи поболювало і пожартував, що це "мабуть, просто чіп свербить".

А на п'ятий день Олексій Бережи повідомив про дивний симптом, який з'явився у нього в громадському транспорті.

"Прокинувся о 7 ранку і ... все добре. Жодних симптомів, нічого не болить і навіть не нагадує. Поснідав, одягнувся і відправився на роботу. Зайшов у маршрутку, дістав з кишені смартфон і ось – різке запаморочення. Що це відбувається? Симптом? Ні, це реакція на майже 1000 коментарів під постом одного з сайтів щодо "щоденника вакцинованого". Дивний симптом – популярність", - з гумором розповів медик.

Він додав, що п'ятий день після вакцинації у нього пройшов без особливостей, хоча один раз на смартфоні зник зв'язок.

"Ілон, прошу взяти до уваги та розробити оновлення до чіпу. П'ята доба після вакцинації – нове індійське слово – пхир милеге", - резюмував Олексій Берегій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перший яка заразилася на COVID-19 українець дав пораду всім громадянам країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя врачи вакцинація вакцина від коронавірусу
LITE
В Україні різко зміниться погода: в які області нагряне зимова стихія
В Україні різко зміниться погода: в які області нагряне зимова стихія