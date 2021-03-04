Дивний симптом: лікар з Дніпра розповів про самопочуття на 5 день після вакцинації

Лікар медицини невідкладних станів Олексій Берегій з Дніпра веде щоденник вакцинованого і розповідає про своє самопочуття по днях. Він описує симптоми, які виникають у нього після введення вакцини від коронавірусу.

Першу дозу вакцини медик отримав 26 лютого. Як він зазначив у своєму щоденнику з гумором, відчуття після уколу були незвичні, але в цілому стан було відмінний. Через добу у лікаря трохи піднялася температура тіла і з'явився легкий головний біль, який Берегій списав на побічну дію вакцини або "вік".

Також він зазначив, що місце уколу трохи поболювало і пожартував, що це "мабуть, просто чіп свербить".

А на п'ятий день Олексій Бережи повідомив про дивний симптом, який з'явився у нього в громадському транспорті.

"Прокинувся о 7 ранку і ... все добре. Жодних симптомів, нічого не болить і навіть не нагадує. Поснідав, одягнувся і відправився на роботу. Зайшов у маршрутку, дістав з кишені смартфон і ось – різке запаморочення. Що це відбувається? Симптом? Ні, це реакція на майже 1000 коментарів під постом одного з сайтів щодо "щоденника вакцинованого". Дивний симптом – популярність", - з гумором розповів медик.

Він додав, що п'ятий день після вакцинації у нього пройшов без особливостей, хоча один раз на смартфоні зник зв'язок.

"Ілон, прошу взяти до уваги та розробити оновлення до чіпу. П'ята доба після вакцинації – нове індійське слово – пхир милеге", - резюмував Олексій Берегій.