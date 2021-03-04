UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Голубовская сообщила о новом штамме коронавируса: он добрался до Украины

Автор: Людмила Жукова

В Украине уже есть новые случаи заражения новыми штаммами коронавируса. Так, новая угроза уже выявлена в Ивано-Франоковской области.

Об этом сообщила ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская в Facebook.

"Интересно, в догонку к моему посту про особенности клинического течения COVID-19 на данный момент, где я предположила, что мы имеем дело с новым штаммом вируса, сегодня таки получены этому некоторые доказательства", - написала медик.

Она сообщила, что секвенированные образцы материала от двух больных (Ивано-Франковск) выявили мутацию в S-белке в положении 501-N501Y. По словам инфекциониста, эта мутация обнаруживалась у британского, бразильского и южно-африканского штаммов.

"Эта мутация обнаруживается у "британского", "бразильского" и "южно-африканского" штаммов. Есть мнение, что она способствует усилению заразности из-за большего сродства вируса к рецепторам АПФ", - отметила инфекционист.

По словам Голубовской, Украину сейчас накрыла новая волна инфекции с большим процентом тяжелых пациентов.

"Данных за то, что она вызывает увеличение смертности, нет. Однако сейчас за короткий промежуток времени нас накрыла очередная волна заболеваемости с большой долей тяжелых больных, отделения интенсивной терапии переполнены, и, боюсь, этот период для нас будет самым тяжелым со времени появления первых больных", - рассказала медик.

Как мы рассказывали ранее, врач из Днепра рассказал о самочувствии на 5 день после вакцинирования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ольга Голубовская
Читайте также
Голубовская сообщила о новом штамме коронавируса: поражает молодых и долго лечится
Голубовская объяснила, почему украинцы отказываются получать лечение от COVID-19
Прогноз погоды