Голубовская сообщила о новом штамме коронавируса: он добрался до Украины

"Интересно, в догонку к моему посту про особенности клинического течения COVID-19 на данный момент, где я предположила, что мы имеем дело с новым штаммом вируса, сегодня таки получены этому некоторые доказательства", - написала медик.

Она сообщила, что секвенированные образцы материала от двух больных (Ивано-Франковск) выявили мутацию в S-белке в положении 501-N501Y. По словам инфекциониста, эта мутация обнаруживалась у британского, бразильского и южно-африканского штаммов.

"Эта мутация обнаруживается у "британского", "бразильского" и "южно-африканского" штаммов. Есть мнение, что она способствует усилению заразности из-за большего сродства вируса к рецепторам АПФ", - отметила инфекционист.

По словам Голубовской, Украину сейчас накрыла новая волна инфекции с большим процентом тяжелых пациентов.

"Данных за то, что она вызывает увеличение смертности, нет. Однако сейчас за короткий промежуток времени нас накрыла очередная волна заболеваемости с большой долей тяжелых больных, отделения интенсивной терапии переполнены, и, боюсь, этот период для нас будет самым тяжелым со времени появления первых больных", - рассказала медик.